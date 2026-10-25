Букланадиган iPhone Duo экранларида носозликлар кузатилаётгани айтилмоқда

·14·Техно
Букланадиган iPhone Duo экранларида носозликлар кузатилаётгани айтилмоқда

Apple компаниясининг букланадиган iPhone Duo смартфонларида экран билан боғлиқ муаммолар юзага келаётгани ҳақида хабарлар тарқалди.

Маълумотларга кўра, айрим фойдаланувчилар қурилмадан бир неча кун фойдаланганидан кейин дисплейнинг букланадиган қисмида носозликлар пайдо бўлганини билдирган. Хусусан, экранда қора чизиқлар пайдо бўлиши ва дисплей фаолиятида узилишлар кузатилаётгани айтилмоқда.

Шунга ўхшаш ҳолатлар Япония, Хитой, Австралия ва бошқа мамлакатларда ҳам қайд этилгани ҳақида хабарлар мавжуд. Айрим маълумотларга кўра, муаммолар смартфонлар савдо нуқталарида намойиш этилаётган пайтда ҳам кузатилган.

Ушбу хабарлар букланадиган смартфонларнинг, айниқса, экран букиладиган қисмининг чидамлилиги борасида саволларни юзага келтирмоқда.

Ҳозирча носозликлар нечта қурилмада аниқлангани ва уларнинг келиб чиқиш сабаблари ҳақида аниқ маълумот йўқ. Apple компанияси ҳам мазкур ҳолат юзасидан расмий изоҳ бермаган.

AppleiPhone Duoбукланадиган смартфонлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Малика» бозорида iPhone Duo Spark нархида сотилмоқда«Малика» бозорида iPhone Duo Spark нархида сотилмоқда23 октябр 21:11iPhone Duo ва iPhone 18 Pro моделлари: бугунги нархларiPhone Duo ва iPhone 18 Pro моделлари: бугунги нархларБугун 11:26Apple ниҳоят тарихий қадам ташлади: биринчи букланадиган iPhone Duo тақдим этилдиApple ниҳоят тарихий қадам ташлади: биринчи букланадиган iPhone Duo тақдим этилди10 сентябр 08:18Apple ўзининг илк букланадиган смартфони — iPhone Дуо моделини тақдим этдиApple ўзининг илк букланадиган смартфони — iPhone Дуо моделини тақдим этди9 сентябр 23:58Apple компанияси илк букланадиган iPhone тақдимот санасини расман эълон қилдиApple компанияси илк букланадиган iPhone тақдимот санасини расман эълон қилди29 август 14:04iPhone Дуо учун илк ноодатий илова яратилдиiPhone Дуо учун илк ноодатий илова яратилди28 сентябр 21:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари