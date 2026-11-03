iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 3 ноябрдаги нархлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026 йил 3 ноябр ҳолатига кўра, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ҳамда янги iPhone Дуо смартфонларининг нархлари янгиланди.
- Қурилмаларнинг қиймати хотира ҳажми, корпус ранги ва СИМ-карта конфигурациясига қараб турлича белгиланган.
- Жумладан, iPhone Дуо моделининг 256 GB ҳажмли версияси 2 799 доллар, 512 GB ҳажмлиси эса 3 299 доллар этиб белгиланди.
- Мазкур нархлар ҳар куни ўзгариши мумкинлиги қайд этилган.
2026 йил 3 ноябрь ҳолатига iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ва янги iPhone Duo қурилмаларининг нархлари янгиланди. Смартфонлар хотира ҳажми, корпус ранги ва SIM-карта конфигурациясига қараб турли нархларда таклиф қилинмоқда.
iPhone Duo:
• 256 ГБ: 2 799 доллар
• 512 ГБ: 3 299 доллар
E-SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ, Silver: 1 519 доллар
• 256 ГБ, Glacier: 1 529 доллар
• 256 ГБ, Black: 1 519 доллар
• 256 ГБ, Burgundy: 1 529 доллар
• 512 ГБ: 1 799 доллар
• 1 ТБ: 2 899 доллар
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ, Black: 1 699 доллар
• 256 ГБ, Silver: 1 719 доллар
• 256 ГБ, Glacier: 1 729 доллар
• 256 ГБ, Burgundy: 1 739 доллар
• 512 ГБ, Black: 1 949 доллар
• 512 ГБ, Silver: 1 979 доллар
• 512 ГБ, Glacier: 1 979 доллар
• 512 ГБ, Burgundy: 1 999 доллар
• 1 ТБ: 2 599 доллар
SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ, Silver: 1 539 доллар
• 256 ГБ, Glacier: 1 559 доллар
• 256 ГБ, Black: 1 579 доллар
• 256 ГБ, Burgundy: 1 579 доллар
• 512 ГБ: 1 899 доллар
• 1 ТБ: 2 799 доллар
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ, Glacier: 1 759 доллар
• 256 ГБ, Black: 1 719 доллар
• 256 ГБ, Silver: 1 719 доллар
• 256 ГБ, Burgundy: 1 819 доллар
• 512 ГБ, Black: 1 999 доллар
• 512 ГБ, Silver: 2 029 доллар
• 512 ГБ, Burgundy: 1 999 доллар
• 512 ГБ, Glacier: 2 149 доллар
• 1 ТБ, Black: 2 649 доллар
• 1 ТБ, Burgundy: 2 699 доллар
• 1 ТБ, Glacier: 2 999 доллар
• 1 ТБ, Silver: 2 999 доллар
Келтирилган нархлар 2026 йил 3 ноябрь ҳолатига тегишли. Смартфонлар нархи ҳар куни ўзгариши мумкин.
Изоҳлар 0
…