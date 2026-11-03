iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 3 ноябрдаги нархлари

·164·Техно
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 3 ноябрдаги нархлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2026 йил 3 ноябр ҳолатига кўра, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ҳамда янги iPhone Дуо смартфонларининг нархлари янгиланди.
  • Қурилмаларнинг қиймати хотира ҳажми, корпус ранги ва СИМ-карта конфигурациясига қараб турлича белгиланган.
  • Жумладан, iPhone Дуо моделининг 256 GB ҳажмли версияси 2 799 доллар, 512 GB ҳажмлиси эса 3 299 доллар этиб белгиланди.
  • Мазкур нархлар ҳар куни ўзгариши мумкинлиги қайд этилган.

2026 йил 3 ноябрь ҳолатига iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ва янги iPhone Duo қурилмаларининг нархлари янгиланди. Смартфонлар хотира ҳажми, корпус ранги ва SIM-карта конфигурациясига қараб турли нархларда таклиф қилинмоқда.

iPhone Duo:

• 256 ГБ: 2 799 доллар
• 512 ГБ: 3 299 доллар

E-SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro:

• 256 ГБ, Silver: 1 519 доллар
• 256 ГБ, Glacier: 1 529 доллар
• 256 ГБ, Black: 1 519 доллар
• 256 ГБ, Burgundy: 1 529 доллар
• 512 ГБ: 1 799 доллар
• 1 ТБ: 2 899 доллар

iPhone 18 Pro Max:

• 256 ГБ, Black: 1 699 доллар
• 256 ГБ, Silver: 1 719 доллар
• 256 ГБ, Glacier: 1 729 доллар
• 256 ГБ, Burgundy: 1 739 доллар
• 512 ГБ, Black: 1 949 доллар
• 512 ГБ, Silver: 1 979 доллар
• 512 ГБ, Glacier: 1 979 доллар
• 512 ГБ, Burgundy: 1 999 доллар
• 1 ТБ: 2 599 доллар

SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro:

• 256 ГБ, Silver: 1 539 доллар
• 256 ГБ, Glacier: 1 559 доллар
• 256 ГБ, Black: 1 579 доллар
• 256 ГБ, Burgundy: 1 579 доллар
• 512 ГБ: 1 899 доллар
• 1 ТБ: 2 799 доллар

iPhone 18 Pro Max:

• 256 ГБ, Glacier: 1 759 доллар
• 256 ГБ, Black: 1 719 доллар
• 256 ГБ, Silver: 1 719 доллар
• 256 ГБ, Burgundy: 1 819 доллар
• 512 ГБ, Black: 1 999 доллар
• 512 ГБ, Silver: 2 029 доллар
• 512 ГБ, Burgundy: 1 999 доллар
• 512 ГБ, Glacier: 2 149 доллар
• 1 ТБ, Black: 2 649 доллар
• 1 ТБ, Burgundy: 2 699 доллар
• 1 ТБ, Glacier: 2 999 доллар
• 1 ТБ, Silver: 2 999 доллар

Келтирилган нархлар 2026 йил 3 ноябрь ҳолатига тегишли. Смартфонлар нархи ҳар куни ўзгариши мумкин.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxiPhone DuoApple
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхатиiPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхати31 октябр 11:47iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: бугунги нархларiPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: бугунги нархлар29 октябр 12:40iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари27 октябр 10:59iPhone Duo, iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари янгиландиiPhone Duo, iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари янгиланди26 октябр 12:39iPhone Duo ва iPhone 18 Pro моделлари: бугунги нархларiPhone Duo ва iPhone 18 Pro моделлари: бугунги нархлар25 октябр 11:26iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлдиiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди23 октябр 14:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхати
iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхати
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
iPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари янгиланди
iPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари янгиланди