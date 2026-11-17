iPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026 йил 17 ноябр ҳолатига кўра, iPhone ДУО, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларининг нархлари эълон қилинди.
- Қурилмалар нархи эСИМ + эСИМ ҳамда СИМ + эСИМ версиялари, шунингдек, хотира ҳажми ва рангига қараб турлича белгиланган.
- Масалан, iPhone ДУО моделининг нархи 3299 доллардан бошланиб, 6299 долларгача етади.
- Мазкур нархлар ҳар куни ўзгариши мумкинлиги қайд этилган.
iPhone 18 серияси смартфонларининг 2026 йил 17 ноябрь ҳолатидаги нархлари маълум бўлди. Рўйхатда iPhone DUO, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделлари бор. Нархлар eSIM + eSIM ҳамда SIM + eSIM версиялари бўйича алоҳида кўрсатилган.
iPhone DUO:
• 256 ГБ — 3299 доллар
• 512 ГБ — 3699 доллар
• 1 ТБ — 5499 доллар
• 2 ТБ — 6299 доллар
eSIM + eSIM версияси
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ Silver — 1579 доллар
• 256 ГБ Glacier — 1579 доллар
• 256 ГБ Black — 1619 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1649 доллар
• 512 ГБ — 2099 доллар
• 1 ТБ — 2799 доллар
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ Black — 1779 доллар
• 256 ГБ Silver — 1749 доллар
• 256 ГБ Glacier — 1749 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1749 доллар
• 512 ГБ Black — 2149 доллар
• 512 ГБ Silver — 2149 доллар
• 512 ГБ Glacier — 2099 доллар
• 512 ГБ Burgundy — 2099 доллар
• 1 ТБ — 2899 доллар
SIM + eSIM версияси
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ Silver — 1649 доллар
• 256 ГБ Glacier — 1589 доллар
• 256 ГБ Black — 1699 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1699 доллар
• 512 ГБ — 1999 доллар
• 1 ТБ — 2799 доллар
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ Glacier — 1779 доллар
• 256 ГБ Black — 1819 доллар
• 256 ГБ Silver — 1799 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1829 доллар
• 512 ГБ Black — 2199 доллар
• 512 ГБ Silver — 2199 доллар
• 512 ГБ Burgundy — 2199 доллар
• 512 ГБ Glacier — 2199 доллар
• 1 ТБ Black — 2999 доллар
• 1 ТБ Burgundy — 2999 доллар
• 1 ТБ Glacier — 3299 доллар
• 1 ТБ Silver — 3299 доллар
Нархлар ҳар куни ўзгариши мумкин. Ушбу рўйхат 2026 йил 17 ноябрь ҳолатига тегишли.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…