iPhone 18 Pro ва Pro Max қанчадан сотилмоқда?

2 дақиқа ўқиш286
iPhone 18 Pro ва Pro Max қанчадан сотилмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 14 ноябр 2026 йил ҳолатига кўра, iPhone 18 туркумидаги смартфонларнинг янги нархлари эълон қилинди.
  • Қурилмалар нархи хотира ҳажми, корпус ранги ҳамда СИМ-карта конфигурациясига қараб турлича белгиланган. iPhone ДУО моделлари 3199 доллардан 6299 долларгача, iPhone 18 Pro ва Pro Max версиялари эса 1579 доллардан 3299 долларгача бўлган нархларда сотилмоқда.
  • Сотувчилар смартфонлар нархи ҳар куни ўзгариши мумкинлигини таъкидлашган.

14 ноябрь ҳолатига кўра, iPhone 18 туркумидаги смартфонларнинг янги нархлари маълум бўлди. Рўйхатда iPhone DUO, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделлари бор. Нархлар хотира ҳажми, корпус ранги ҳамда SIM-карта конфигурациясига қараб фарқ қилади.

iPhone DUO:

• 256 ГБ — 3199 доллар

• 512 ГБ — 3699 доллар

• 1 ТБ — 5499 доллар

• 2 ТБ — 6299 доллар

eSIM + eSIM версияси:

iPhone 18 Pro:

• 256 ГБ, Silver — 1579 доллар

• 256 ГБ, Glacier — 1579 доллар

• 256 ГБ, Black — 1619 доллар

• 256 ГБ, Burgundy — 1649 доллар

• 512 ГБ — 1999 доллар

• 1 ТБ — 2899 доллар

iPhone 18 Pro Max:

• 256 ГБ, Black — 1749 доллар

• 256 ГБ, Silver — 1739 доллар

• 256 ГБ, Glacier — 1749 доллар

• 256 ГБ, Burgundy — 1759 доллар

• 512 ГБ, Black — 2149 доллар

• 512 ГБ, Silver — 2149 доллар

• 512 ГБ, Glacier — 2099 доллар

• 512 ГБ, Burgundy — 2099 доллар

• 1 ТБ — 2899 доллар

• 2 ТБ, Black — 2899 доллар (мега чегирма)

SIM + eSIM версияси:

iPhone 18 Pro:

• 256 ГБ, Silver — 1649 доллар

• 256 ГБ, Glacier — 1599 доллар

• 256 ГБ, Black — 1709 доллар

• 256 ГБ, Burgundy — 1709 доллар

• 512 ГБ — 1999 доллар

• 1 ТБ — 2999 доллар

iPhone 18 Pro Max:

• 256 ГБ, Glacier — 1779 доллар

• 256 ГБ, Black — 1819 доллар

• 256 ГБ, Silver — 1779 доллар

• 256 ГБ, Burgundy — 1819 доллар

• 512 ГБ, Black — 2199 доллар

• 512 ГБ, Silver — 2199 доллар

• 512 ГБ, Burgundy — 2199 доллар

• 512 ГБ, Glacier — 2199 доллар

• 1 ТБ, Black — 2999 доллар

• 1 ТБ, Burgundy — 2999 доллар

• 1 ТБ, Glacier — 3299 доллар

• 1 ТБ, Silver — 3299 доллар


Келтирилган нархлар 14 ноябрь, 2026 йил ҳолатига тегишли. Сотувчи маълумотига кўра, смартфонлар нархи ҳар куни ўзгариши мумкин.

Мақола сизга ёқдими?
Нодирбек Раззоқов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Техно янгиликлари