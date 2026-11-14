iPhone 18 Pro ва Pro Max қанчадан сотилмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 14 ноябр 2026 йил ҳолатига кўра, iPhone 18 туркумидаги смартфонларнинг янги нархлари эълон қилинди.
- Қурилмалар нархи хотира ҳажми, корпус ранги ҳамда СИМ-карта конфигурациясига қараб турлича белгиланган. iPhone ДУО моделлари 3199 доллардан 6299 долларгача, iPhone 18 Pro ва Pro Max версиялари эса 1579 доллардан 3299 долларгача бўлган нархларда сотилмоқда.
- Сотувчилар смартфонлар нархи ҳар куни ўзгариши мумкинлигини таъкидлашган.
14 ноябрь ҳолатига кўра, iPhone 18 туркумидаги смартфонларнинг янги нархлари маълум бўлди. Рўйхатда iPhone DUO, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделлари бор. Нархлар хотира ҳажми, корпус ранги ҳамда SIM-карта конфигурациясига қараб фарқ қилади.
iPhone DUO:
• 256 ГБ — 3199 доллар
• 512 ГБ — 3699 доллар
• 1 ТБ — 5499 доллар
• 2 ТБ — 6299 доллар
eSIM + eSIM версияси:
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ, Silver — 1579 доллар
• 256 ГБ, Glacier — 1579 доллар
• 256 ГБ, Black — 1619 доллар
• 256 ГБ, Burgundy — 1649 доллар
• 512 ГБ — 1999 доллар
• 1 ТБ — 2899 доллар
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ, Black — 1749 доллар
• 256 ГБ, Silver — 1739 доллар
• 256 ГБ, Glacier — 1749 доллар
• 256 ГБ, Burgundy — 1759 доллар
• 512 ГБ, Black — 2149 доллар
• 512 ГБ, Silver — 2149 доллар
• 512 ГБ, Glacier — 2099 доллар
• 512 ГБ, Burgundy — 2099 доллар
• 1 ТБ — 2899 доллар
• 2 ТБ, Black — 2899 доллар (мега чегирма)
SIM + eSIM версияси:
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ, Silver — 1649 доллар
• 256 ГБ, Glacier — 1599 доллар
• 256 ГБ, Black — 1709 доллар
• 256 ГБ, Burgundy — 1709 доллар
• 512 ГБ — 1999 доллар
• 1 ТБ — 2999 доллар
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ, Glacier — 1779 доллар
• 256 ГБ, Black — 1819 доллар
• 256 ГБ, Silver — 1779 доллар
• 256 ГБ, Burgundy — 1819 доллар
• 512 ГБ, Black — 2199 доллар
• 512 ГБ, Silver — 2199 доллар
• 512 ГБ, Burgundy — 2199 доллар
• 512 ГБ, Glacier — 2199 доллар
• 1 ТБ, Black — 2999 доллар
• 1 ТБ, Burgundy — 2999 доллар
• 1 ТБ, Glacier — 3299 доллар
• 1 ТБ, Silver — 3299 доллар
Келтирилган нархлар 14 ноябрь, 2026 йил ҳолатига тегишли. Сотувчи маълумотига кўра, смартфонлар нархи ҳар куни ўзгариши мумкин.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…