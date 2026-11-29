iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари эълон қилинди
Apple’нинг iPhone 18 сериясига мансуб смартфонлари учун 29 ноябрь куниги нархлар маълум бўлди. Рўйхатда iPhone DUO, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделлари ўрин олган. Қурилмалар хотира ҳажми, ранги ҳамда SIM+eSIM ва eSIM+eSIM конфигурацияларига қараб турли нархларда таклиф қилинмоқда.
iPhone 18 DUO
• 256 ГБ — 2699$
• 512 ГБ — 3199$
• 1 ТБ — 4899$
• 2 ТБ — 5099$
iPhone 18 Pro (eSIM+eSIM)
256 ГБ:
• Silver — 1499$
• glacier — 1499$
• black — 1499$
• Burgundy — 1519$
• 512 ГБ — 1799$
• 1 ТБ — 2799$
iPhone 18 Pro Max (eSIM+eSIM)
256 ГБ:
• Black — -1699$
• Silver — -1719$
• Glacier — -1719$
• Burgundy — -1679$
512 ГБ:
• Black — 1979$
• Silver — -1999$
• Glacier — -1999$
• Burgundy — -1979$
• 1 ТБ — 2599$
iPhone 18 Pro (SIM+eSIM)
256 ГБ:
• Silver — 1579$
• Glacier — 1579$
• Black — 1619$
• Burgundy — 1569$
• 512 ГБ — 1849$
• 1 ТБ — 2799$
iPhone 18 Pro Max (SIM+eSIM)
256 ГБ:
• Glacier — -1759$
• Black — -1719$
• Silver — -1739$
• Burgundy — -1739$
512 ГБ:
• Black — -1999$
• Silver — -2099$
• Burgundy — -1999$
• Glacier — -2019$
1 ТБ:
• Black — 2729$
• Burgundy — 2729$
• Glacier — 2749$
• Silver — 2999$
Нархлар 2026 йил 29 ноябрь ҳолатига кўра берилган. Нархлар ҳар куни ўзгариши мумкин.
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