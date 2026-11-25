iPhone 17 Pro ва Pro Max нархлари эълон қилинди
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- 2026 йил 25 ноябр ҳолатига кўра, iPhone 15, 16 ҳамда янги iPhone 17 сериясидаги смартфонларнинг турли хотира ва конфигурациядаги нархлари маълум қилинди. iPhone 17 Pro ва Pro Max моделлари эСИМ+эСИМ ҳамда СИМ+эСИМ вариантларида тақдим этилиб, уларнинг нархи хотира ҳажми ва рангига қараб турлича белгиланган.
- Рўйхатда iPhone 17 Pro Max 2 TB Силвер модели 2499 доллар билан энг қиммат вариант сифатида қайд этилган.
25 ноябрь 2026 йил ҳолатига кўра iPhone смартфонларининг нархлари тақдим этилди. Рўйхатда iPhone 15 ва 16 моделлари, шунингдек, iPhone 17 сериясининг турли хотира ҳажми, ранг ва SIM конфигурациясидаги вариантлари ўрин олган.
iPhone 15 ва 16 серияси
• iPhone 15 128 ГБ — 659 доллар;
• iPhone 16 128 ГБ — 849 доллар;
• iPhone 16 Pro 128 ГБ — 1099 доллар;
• iPhone 16 Pro 256 ГБ — 1199 доллар;
• iPhone 16 Pro 512 ГБ — 1299 доллар;
• iPhone 16 Pro Max 256 ГБ — 1299 доллар;
• iPhone 16 Pro Max 512 ГБ — 1399 доллар.
iPhone 17 серияси: eSIM + eSIM
Ушбу конфигурацияда 2 та IMEI рўйхатдан ўтган.
• iPhone 17 256 ГБ — 949 доллар;
• iPhone 17 Air 256 ГБ Blue — 939 доллар;
• iPhone 17 Air 256 ГБ Black — 939 доллар;
• iPhone 17 Air 256 ГБ Gold — 959 доллар;
• iPhone 17 Air 256 ГБ White — 949 доллар;
• iPhone 17 Pro 256 ГБ Orange — 1249 доллар (Mega Sale);
• iPhone 17 Pro 256 ГБ Deep Blue — 1259 доллар (Sale);
• iPhone 17 Pro 256 ГБ Silver — 1349 доллар;
• iPhone 17 Pro 512 ГБ Blue — 1499 доллар;
• iPhone 17 Pro 512 ГБ Orange — 1299 доллар (Sale);
• iPhone 17 Pro 512 ГБ Silver — 1399 доллар;
• iPhone 17 Pro 1 ТБ Orange — 1649 доллар (Sale);
• iPhone 17 Pro Max 256 ГБ Deep Blue — 1379 доллар;
• iPhone 17 Pro Max 256 ГБ Orange — 1389 доллар;
• iPhone 17 Pro Max 256 ГБ Silver — 1439 доллар;
• iPhone 17 Pro Max 512 ГБ Deep Blue — 1549 доллар (Sale);
• iPhone 17 Pro Max 512 ГБ Orange — 1499 доллар (Sale);
• iPhone 17 Pro Max 512 ГБ Silver — 1699 доллар;
• iPhone 17 Pro Max 1 ТБ Orange — 1899 доллар;
• iPhone 17 Pro Max 1 ТБ Blue — 1849 доллар;
• iPhone 17 Pro Max 1 ТБ Silver — 1899 доллар;
• iPhone 17 Pro Max 2 ТБ Blue — 2199 доллар;
• iPhone 17 Pro Max 2 ТБ Orange — 2199 доллар;
• iPhone 17 Pro Max 2 ТБ Silver — 2399 доллар.
iPhone 17 серияси: SIM + eSIM
Бу конфигурацияда ҳам 2 та IMEI рўйхатдан ўтган.
• iPhone 17 256 ГБ — 949 доллар;
• iPhone 17 Pro 256 ГБ Orange — 1349 доллар;
• iPhone 17 Pro 256 ГБ Deep Blue — 1399 доллар;
• iPhone 17 Pro 256 ГБ Silver — 1429 доллар;
• iPhone 17 Pro 512 ГБ Orange — 1499 доллар;
• iPhone 17 Pro 512 ГБ Silver — 1549 доллар;
• iPhone 17 Pro 512 ГБ Blue — 1629 доллар;
• iPhone 17 Pro 1 ТБ Orange — 1699 доллар (Mega Sale);
• iPhone 17 Pro 1 ТБ Silver — 1879 доллар (Sale);
• iPhone 17 Pro 1 ТБ Blue — 1999 доллар;
• iPhone 17 Pro Max 256 ГБ Deep Blue — 1399 доллар (Sale);
• iPhone 17 Pro Max 256 ГБ Orange — 1399 доллар;
• iPhone 17 Pro Max 256 ГБ Silver — 1529 доллар;
• iPhone 17 Pro Max 512 ГБ Orange — 1649 доллар;
• iPhone 17 Pro Max 512 ГБ Blue — 1679 доллар (Mega Sale);
• iPhone 17 Pro Max 512 ГБ Silver — 1729 доллар;
• iPhone 17 Pro Max 1 ТБ Orange — 2029 доллар;
• iPhone 17 Pro Max 1 ТБ Blue — 1949 доллар;
• iPhone 17 Pro Max 1 ТБ Silver — 2099 доллар;
• iPhone 17 Pro Max 2 ТБ Blue — 2399 доллар;
• iPhone 17 Pro Max 2 ТБ Orange — 2399 доллар;
• iPhone 17 Pro Max 2 ТБ Silver — 2499 доллар.
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