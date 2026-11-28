iPhone 18 серияси: янги нархлар рўйхати
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026 йил 28 ноябр ҳолатига кўра, iPhone ДУО, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларининг янгиланган нархлари эълон қилинди.
- Қурилмаларнинг қиймати хотира ҳажми, ранги ҳамда СИМ-карта конфигурациясига қараб турлича белгиланган.
- Хусусан, iPhone ДУО моделининг нархи 256 GB ҳажми учун 2699 доллардан бошланиб, 2 TB ҳажми учун 6199 долларгача етади.
- Мазкур нархлар ҳар куни ўзгариши мумкинлиги қайд этилган.
2026 йил 28 ноябрь ҳолатига кўра, iPhone DUO, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларининг нархлари янгиланди. Қуйида қурилмаларнинг хотира ҳажми, ранги ва SIM-карта конфигурацияси бўйича нархлари келтирилган.
iPhone DUO
• 256 ГБ: $2699
• 512 ГБ: $3199
• 1 ТБ: $4999
• 2 ТБ: $6199
eSIM + eSIM версияси
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ, Silver: $1519
• 256 ГБ, Glacier: $1519
• 256 ГБ, Black: $1529
• 256 ГБ, Burgundy: $1529
• 512 ГБ: $1799
• 1 ТБ: $2799
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ, Black: $1719
• 256 ГБ, Silver: $1719
• 256 ГБ, Glacier: $1719
• 256 ГБ, Burgundy: $1689
• 512 ГБ, Black: $1979
• 512 ГБ, Silver: $1999
• 512 ГБ, Glacier: $1999
• 512 ГБ, Burgundy: $1979
• 1 ТБ: $2599
SIM + eSIM версияси
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ, Silver: $1579
• 256 ГБ, Glacier: $1579
• 256 ГБ, Black: $1619
• 256 ГБ, Burgundy: $1569
• 512 ГБ: $1849
• 1 ТБ: $2799
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ, Glacier: $1749
• 256 ГБ, Black: $1739
• 256 ГБ, Silver: $1749
• 256 ГБ, Burgundy: $1759
• 512 ГБ, Black: $1999
• 512 ГБ, Silver: $2019
• 512 ГБ, Burgundy: $1999
• 512 ГБ, Glacier: $2019
• 1 ТБ, Black: $2729
• 1 ТБ, Burgundy: $2729
• 1 ТБ, Glacier: $2749
• 1 ТБ, Silver: $2999
Нархлар ҳар куни ўзгариши мумкин.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…