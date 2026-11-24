iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 24 ноябрдаги нархлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Apple компаниясининг iPhone 18 туркумидаги смартфонлари, жумладан iPhone ДУО, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделлари учун 2026 йил 24 ноябр ҳолатига кўра янги нархлар эълон қилинди.
- Қурилмаларнинг қиймати хотира ҳажми, корпус ранги ҳамда СИМ-карта конфигурациясига қараб турлича белгиланган.
- Масалан, iPhone ДУО моделининг нархи 3099 доллардан бошланиб, 6199 долларгача етади.
Apple iPhone 18 туркумидаги смартфонларнинг бугунги нархлари тақдим этилди. Рўйхатда iPhone DUO, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделлари бор. Нархлар хотира ҳажми, корпус ранги ва SIM-карта конфигурациясига қараб фарқ қилади.
iPhone DUO
• 256 ГБ — 3099$
• 512 ГБ — 3499$
• 1 ТБ — 5099$
• 2 ТБ — 6199$
eSIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ Silver — 1549$
• 256 ГБ Glacier — 1579$
• 256 ГБ Black — 1599$
• 256 ГБ Burgundy — 1619$
• 512 ГБ — 1849$
• 1 ТБ — 2799$
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ Black — 1749$
• 256 ГБ Silver — 1749$
• 256 ГБ Glacier — 1759$
• 256 ГБ Burgundy — 1699$
• 512 ГБ Black — 2039$
• 512 ГБ Silver — 2099$
• 512 ГБ Glacier — 2049$
• 512 ГБ Burgundy — 2139$
• 1 ТБ — 2899$
SIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ Silver — 1619$
• 256 ГБ Glacier — 1599$
• 256 ГБ Black — 1659$
• 256 ГБ Burgundy — 1649$
• 512 ГБ — 1929$
• 1 ТБ — 2799$
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ Glacier — 1799$
• 256 ГБ Black — 1809$
• 256 ГБ Silver — 1799$
• 256 ГБ Burgundy — 1809$
• 512 ГБ Black — 2099$
• 512 ГБ Silver — 2099$
• 512 ГБ Burgundy — 2199$
• 512 ГБ Glacier — 2099$
• 1 ТБ Black — 2899$
• 1 ТБ Burgundy — 2899$
• 1 ТБ Glacier — 2999$
• 1 ТБ Silver — 3299$
Келтирилган нархлар 2026 йил 24 ноябрь ҳолатига тегишли. Нархлар ҳар куни ўзгариши мумкин.
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