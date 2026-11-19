iPhone 18 смартфонларининг янги нархлари маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026 йил 19 ноябр ҳолатига кўра, iPhone 18 сериясидаги iPhone ДУО, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларининг нархлари эълон қилинди.
- Қурилмалар нархи эСИМ + эСИМ ҳамда СИМ + эСИМ версияларига, шунингдек, хотира ҳажмига қараб турлича белгиланган.
- Масалан, iPhone ДУО моделининг нархи 3299 доллардан 6299 долларгача бўлган диапазонни ташкил этади.
- Мазкур нархлар кундалик ўзгариш хусусиятига эга эканлиги қайд этилган.
iPhone 18 серияси смартфонларининг 2026 йил 19 ноябрь ҳолатидаги нархлари маълум бўлди. Рўйхатда iPhone DUO, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделлари бор. Нархлар eSIM + eSIM ҳамда SIM + eSIM версиялари бўйича алоҳида келтирилган.
iPhone DUO:
• 256 ГБ — 3299 доллар
• 512 ГБ — 3599 доллар
• 1 ТБ — 5499 доллар
• 2 ТБ — 6299 доллар
eSIM + eSIM версияси
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ Silver — 1549 доллар
• 256 ГБ Glacier — 1579 доллар
• 256 ГБ Black — 1619 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1649 доллар
• 512 ГБ — 2099 доллар
• 1 ТБ — 2799 доллар
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ Black — 1779 доллар
• 256 ГБ Silver — 1749 доллар
• 256 ГБ Glacier — 1749 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1719 доллар
• 512 ГБ Black — 2149 доллар
• 512 ГБ Silver — 2149 доллар
• 512 ГБ Glacier — 2099 доллар
• 512 ГБ Burgundy — 2149 доллар
• 1 ТБ — 2899 доллар
SIM + eSIM версияси
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ Silver — 1619 доллар
• 256 ГБ Glacier — 1609 доллар
• 256 ГБ Black — 1699 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1699 доллар
• 512 ГБ — 1999 доллар
• 1 ТБ — 2799 доллар
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ Glacier — 1819 доллар
• 256 ГБ Black — 1809 доллар
• 256 ГБ Silver — 1799 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1859 доллар
• 512 ГБ Black — 2199 доллар
• 512 ГБ Silver — 2199 доллар
• 512 ГБ Burgundy — 2299 доллар
• 512 ГБ Glacier — 2199 доллар
• 1 ТБ Black — 2999 доллар
• 1 ТБ Burgundy — 2999 доллар
• 1 ТБ Glacier — 3299 доллар
• 1 ТБ Silver — 3299 доллар
Келтирилган нархлар 2026 йил 19 ноябрь ҳолатига тегишли. Смартфонлар нархи ҳар куни ўзгариши мумкин.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…