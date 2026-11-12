iPhone 18 Pro ва Pro Max бугун қанчадан сотилмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026 йил 12 ноябр ҳолатига кўра, iPhone 18 туркумидаги смартфонларнинг янги нархлари эълон қилинди.
- Нархлар хотира ҳажми, корпус ранги ҳамда СИМ-карта конфигурациясига қараб турлича белгиланган. iPhone 18 Pro ва Pro Max моделлари учун нархлар 1599 доллардан бошланиб, 3299 долларгача етади.
- Смартфонлар қиймати ҳар куни ўзгариши мумкинлиги қайд этилган.
12 ноябрь, 2026 йил ҳолатига кўра, iPhone 18 туркумидаги смартфонларнинг янги нархлари эълон қилинди. Рўйхатдан iPhone DUO, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделлари ўрин олган. Нархлар хотира ҳажми, корпус ранги ва SIM-карта конфигурациясига қараб фарқ қилади.
iPhone DUO
• 256 ГБ — 2999 доллар
• 512 ГБ — 3399 доллар
• 1 ТБ — 5499 доллар
• 2 ТБ — 6299 доллар
iPhone 18 Pro, eSIM + eSIM
• 256 ГБ Silver — 1599 доллар
• 256 ГБ Glacier — 1599 доллар
• 256 ГБ Black — 1649 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1649 доллар
• 512 ГБ — 1999 доллар
• 1 ТБ — 2899 доллар
iPhone 18 Pro Max, eSIM + eSIM
• 256 ГБ Black — 1749 доллар
• 256 ГБ Silver — 1739 доллар
• 256 ГБ Glacier — 1749 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1739 доллар
• 512 ГБ Black — 2049 доллар
• 512 ГБ Silver — 2049 доллар
• 512 ГБ Glacier — 2049 доллар
• 512 ГБ Burgundy — 2049 доллар
• 1 ТБ — 2899 доллар
• 2 ТБ Black — 2899 доллар (махсус акция нархида)
iPhone 18 Pro, SIM + eSIM
• 256 ГБ Silver — 1649 доллар
• 256 ГБ Glacier — 1649 доллар
• 256 ГБ Black — 1719 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1719 доллар
• 512 ГБ — 1999 доллар
• 1 ТБ — 2999 доллар
iPhone 18 Pro Max, SIM + eSIM
• 256 ГБ Glacier — 1779 доллар
• 256 ГБ Black — 1799 доллар
• 256 ГБ Silver — 1779 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1799 доллар
• 512 ГБ Black — 2199 доллар
• 512 ГБ Silver — 2149 доллар
• 512 ГБ Burgundy — 2149 доллар
• 512 ГБ Glacier — 2149 доллар
• 1 ТБ Black — 2899 доллар
• 1 ТБ Burgundy — 2899 доллар
• 1 ТБ Glacier — 3299 доллар
• 1 ТБ Silver — 3299 доллар
Келтирилган нархлар 12 ноябрь, 2026 йил ҳолатига тегишли. Смартфонлар нархи ҳар куни ўзгариши мумкин.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…