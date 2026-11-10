iPhone 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026 йил 10 ноябр ҳолатига кўра, iPhone ДУО, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг янги нархлари эълон қилинди.
- Қурилмалар қиймати хотира ҳажми, корпус ранги ҳамда СИМ-карта конфигурациясига қараб турлича белгиланган.
- Нархлар рўйхатида iPhone ДУО учун 3199 доллардан 6499 долларгача, Pro моделлар учун эса 1649 доллардан 3299 долларгача бўлган қийматлар келтирилган.
- Мазкур нархлар ҳар куни ўзгариши мумкинлиги қайд этилган.
10 ноябрь, 2026 йил ҳолатига кўра, iPhone 18 туркумидаги смартфонларнинг янги нархлари маълум бўлди. Рўйхатда iPhone DUO, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделлари бор. Қурилмалар нархи хотира ҳажми, корпус ранги ҳамда SIM-карта конфигурациясига қараб фарқ қилади.
iPhone DUO
• 256 ГБ — 3199 доллар
• 512 ГБ — 3599 доллар
• 1 ТБ — 5499 доллар
• 2 ТБ — 6499 доллар
iPhone 18 Pro, eSIM + eSIM
• 256 ГБ Silver — 1649 доллар
• 256 ГБ Glacier — 1649 доллар
• 256 ГБ Black — 1649 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1649 доллар
• 512 ГБ — 1999 доллар
• 1 ТБ — 2899 доллар
iPhone 18 Pro Max, eSIM + eSIM
• 256 ГБ Black — 1799 доллар
• 256 ГБ Silver — 1799 доллар
• 256 ГБ Glacier — 1799 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1799 доллар
• 512 ГБ Black — 2099 доллар
• 512 ГБ Silver — 2099 доллар
• 512 ГБ Glacier — 2149 доллар
• 512 ГБ Burgundy — 2099 доллар
• 1 ТБ — 3099 доллар
• 2 ТБ Black — 3099 доллар (мега акция)
iPhone 18 Pro, SIM + eSIM
• 256 ГБ Silver — 1749 доллар
• 256 ГБ Glacier — 1749 доллар
• 256 ГБ Black — 1749 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1749 доллар
• 512 ГБ — 2099 доллар
• 1 ТБ — 2999 доллар
iPhone 18 Pro Max, SIM + eSIM
• 256 ГБ Glacier — 1849 доллар
• 256 ГБ Black — 1859 доллар (акция нархида)
• 256 ГБ Silver — 1849 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1879 доллар
• 512 ГБ Black — 2149 доллар
• 512 ГБ Silver — 2149 доллар
• 512 ГБ Burgundy — 2149 доллар
• 512 ГБ Glacier — 2149 доллар
• 1 ТБ Black — 3099 доллар
• 1 ТБ Burgundy — 3099 доллар
• 1 ТБ Glacier — 3299 доллар
• 1 ТБ Silver — 3299 доллар
Келтирилган нархлар 10 ноябрь, 2026 йил ҳолатига тегишли. Смартфонлар нархи ҳар куни ўзгариши мумкин.
Изоҳлар 0
…