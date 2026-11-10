iPhone 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар эълон қилинди

·15·Техно
iPhone 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2026 йил 10 ноябр ҳолатига кўра, iPhone ДУО, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг янги нархлари эълон қилинди.
  • Қурилмалар қиймати хотира ҳажми, корпус ранги ҳамда СИМ-карта конфигурациясига қараб турлича белгиланган.
  • Нархлар рўйхатида iPhone ДУО учун 3199 доллардан 6499 долларгача, Pro моделлар учун эса 1649 доллардан 3299 долларгача бўлган қийматлар келтирилган.
  • Мазкур нархлар ҳар куни ўзгариши мумкинлиги қайд этилган.

10 ноябрь, 2026 йил ҳолатига кўра, iPhone 18 туркумидаги смартфонларнинг янги нархлари маълум бўлди. Рўйхатда iPhone DUO, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделлари бор. Қурилмалар нархи хотира ҳажми, корпус ранги ҳамда SIM-карта конфигурациясига қараб фарқ қилади.

iPhone DUO

• 256 ГБ — 3199 доллар
• 512 ГБ — 3599 доллар
• 1 ТБ — 5499 доллар
• 2 ТБ — 6499 доллар

iPhone 18 Pro, eSIM + eSIM

• 256 ГБ Silver — 1649 доллар
• 256 ГБ Glacier — 1649 доллар
• 256 ГБ Black — 1649 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1649 доллар
• 512 ГБ — 1999 доллар
• 1 ТБ — 2899 доллар

iPhone 18 Pro Max, eSIM + eSIM

• 256 ГБ Black — 1799 доллар
• 256 ГБ Silver — 1799 доллар
• 256 ГБ Glacier — 1799 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1799 доллар
• 512 ГБ Black — 2099 доллар
• 512 ГБ Silver — 2099 доллар
• 512 ГБ Glacier — 2149 доллар
• 512 ГБ Burgundy — 2099 доллар
• 1 ТБ — 3099 доллар
• 2 ТБ Black — 3099 доллар (мега акция)

iPhone 18 Pro, SIM + eSIM

• 256 ГБ Silver — 1749 доллар
• 256 ГБ Glacier — 1749 доллар
• 256 ГБ Black — 1749 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1749 доллар
• 512 ГБ — 2099 доллар
• 1 ТБ — 2999 доллар

iPhone 18 Pro Max, SIM + eSIM

• 256 ГБ Glacier — 1849 доллар
• 256 ГБ Black — 1859 доллар (акция нархида)
• 256 ГБ Silver — 1849 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1879 доллар
• 512 ГБ Black — 2149 доллар
• 512 ГБ Silver — 2149 доллар
• 512 ГБ Burgundy — 2149 доллар
• 512 ГБ Glacier — 2149 доллар
• 1 ТБ Black — 3099 доллар
• 1 ТБ Burgundy — 3099 доллар
• 1 ТБ Glacier — 3299 доллар
• 1 ТБ Silver — 3299 доллар

Келтирилган нархлар 10 ноябрь, 2026 йил ҳолатига тегишли. Смартфонлар нархи ҳар куни ўзгариши мумкин.

iPhone 18iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxiPhone DUO
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхатиiPhone 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхати8 ноябр 12:55iPhone DUO ва 18 Pro моделларининг янги нархлариiPhone DUO ва 18 Pro моделларининг янги нархлари6 ноябр 14:42iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхатиiPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхати31 октябр 11:47iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: бугунги нархларiPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: бугунги нархлар29 октябр 12:40iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 ноябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 ноябрдаги нархлари4 ноябр 11:52iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 3 ноябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 3 ноябрдаги нархлари3 ноябр 12:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхати
iPhone 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхати
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone DUO ва 18 Pro моделларининг янги нархлари
iPhone DUO ва 18 Pro моделларининг янги нархлари
iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхати
iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхати
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 ноябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 ноябрдаги нархлари