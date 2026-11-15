iPhone DUO ва iPhone 18 Pro нархлари янгиланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026 йил 15 ноябр ҳолатига кўра, iPhone 18 сериясидаги смартфонларнинг янгиланган нархлари эълон қилинди. iPhone ДУО моделининг 256 GB хотирага эга энг арзон версияси 3399 доллардан сотувга қўйилган.
- Pro ва Pro Max моделларининг қиймати эса хотира ҳажми, корпус ранги ҳамда СИМ-карта турига қараб турлича белгиланган.
- Рўйхатдаги нархлар ҳар куни ўзгариши мумкинлиги сабабли, хариддан олдин амалдаги қийматларни аниқлаштириш тавсия этилади.
iPhone 18 сериясидаги смартфонларнинг 2026 йил 15 ноябрь куни учун нархлари эълон қилинди. iPhone DUO’нинг энг арзон версияси 256 ГБ хотира билан 3399 доллардан таклиф этилмоқда. Pro ва Pro Max моделларида эса нарх хотира ҳажми, корпус ранги ҳамда SIM-карта турига қараб фарқ қилади.
iPhone DUO нархлари:
• 256 ГБ хотира — 3399 доллар
• 512 ГБ хотира — 3699 доллар
• 1 ТБ хотира — 5499 доллар
• 2 ТБ хотира — 6299 доллар
eSIM+eSIM версиялари
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ, Silver — 1579 доллар
• 256 ГБ, Glacier — 1579 доллар
• 256 ГБ, Black — 1619 доллар
• 256 ГБ, Burgundy — 1649 доллар
• 512 ГБ — 2099 доллар
• 1 ТБ — 2799 доллар
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ, Black — 1779 доллар
• 256 ГБ, Silver — 1739 доллар
• 256 ГБ, Glacier — 1749 доллар
• 256 ГБ, Burgundy — 1759 доллар
• 512 ГБ, Black — 2199 доллар
• 512 ГБ, Silver — 2149 доллар
• 512 ГБ, Glacier — 2099 доллар
• 512 ГБ, Burgundy — 2099 доллар
• 1 ТБ — 2899 доллар
• 2 ТБ, Black — 2899 доллар (Mega Sale)
SIM+eSIM версиялари
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ, Silver — 1649 доллар
• 256 ГБ, Glacier — 1589 доллар
• 256 ГБ, Black — 1749 доллар
• 256 ГБ, Burgundy — 1709 доллар
• 512 ГБ — 1999 доллар
• 1 ТБ — 2999 доллар
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ, Glacier — 1779 доллар
• 256 ГБ, Black — 1819 доллар
• 256 ГБ, Silver — 1759 доллар
• 256 ГБ, Burgundy — 1819 доллар
• 512 ГБ, Black — 2329 доллар
• 512 ГБ, Silver — 2199 доллар
• 512 ГБ, Burgundy — 2199 доллар
• 512 ГБ, Glacier — 2199 доллар
• 1 ТБ, Black — 2999 доллар
• 1 ТБ, Burgundy — 2999 доллар
• 1 ТБ, Glacier — 3299 доллар
• 1 ТБ, Silver — 3299 доллар
Ушбу нархлар 15 ноябрь куни учун келтирилган. Рўйхатдаги қийматлар ҳар куни ўзгариши мумкин, шунинг учун хариддан олдин амалдаги нархни аниқлаштириш лозим.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…