«Малика» бозорида iPhone Duo Spark нархида сотилмоқда
Тошкентда Apple компаниясининг янги iPhone Duo қурилмаси 4 мингдан 5 минг долларгача бўлган нархларда сотувга қўйилмоқда. «Малика» бозоридаги савдога оид видеолар ижтимоий тармоқларда тарқала бошлади.
Тақдим этилган маълумотларга кўра, қурилманинг 256 ГБ хотирали версияси учун 4 минг доллар, 512 ГБ версияси учун эса 5 минг доллар сўралмоқда.
Эълонлар сайтларида ҳам iPhone Duo’нинг турли хотира ҳажми ва рангларига қараб нархлар белгиланган. Уларда қурилмалар 4 мингдан 5 минг долларгача бўлган қийматларда таклиф қилинмоқда.
Изоҳлар 0
…