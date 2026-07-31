Binlerce Göçmen Deniz Yoluyla Yüzerek İspanya'nın Septe Şehrine Girdi

30 Temmuz'da Fas'tan deniz yoluyla gelen 2 ila 3 bin kadar göçmen, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Septe şehrine ulaştı. Bölgedeki durumun gerilmesi üzerine İspanya hükümeti ek polis kuvvetleri ve askeri birlikler sevk etti.

Septe ve Melilla, İspanya'nın Kuzey Afrika'da bulunan özerk şehirleridir. Bu şehirler, Avrupa Birliği'nin Afrika kıtasıyla olan tek kara sınırını oluşturmaktadır. Bu nedenle söz konusu bölgelerde göçmenlerin sınırları yasadışı yollarla geçme girişimleri düzenli olarak görülmektedir.

İlk bilgilere göre olay sonucunda en az dokuz kişi hayatını kaybetti. Kurbanların kimliği ve ölüm durumları hakkında ek bilgi verilmedi.

İspanya İçişleri Bakanlığı, yasadışı göç akınını azaltmak ve sınır bölgesindeki durumu kontrol altına almak amacıyla Fas hükümeti ile yakın işbirliği içinde çalıştığını bildirdi.