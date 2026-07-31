Sosyal medyada "Haaland'ın benzeri kadınlar" trendine yeni bir benzer katıldı

Sosyal medyada son zamanlarda tartışılan "Haaland'ın benzeri kadınlar" konusuna bir video daha eklendi. Sokakta yürüyen bir adam "Manchester City" forveti Erling Haaland'a çok benzeyen genç bir kadını görüp bu durumu kayda aldı.

Kıza yaklaşarak dış görünüşünü videoya kaydetti. Kısa sürede çeşitli sayfalarda yayılan video, birçok kullanıcının dikkatini çekti.

Yorumlarda insanlar kız ile Norveçli futbolcu arasındaki benzerliği şakayla karışık tartıştı. Kimi onu Haaland'ın benzeri olarak adlandırırken, kimi de ünlülerin benzerlerini gösteren videoların ağda giderek arttığını yazdı.