Bir anlık hata: Brezilya'da korkunç trajedi

21 yaşındaki bir genç kız, São Paulo eyaletinin Limeira şehrinde rope-jumping (bungee jumping benzeri ekstrem bir spor) sırasında hayatını kaybetti. İlk bilgilere göre organizatörler onu güvenlik halatına bağlamayı unuttu ve genç kız yaklaşık 40 metre yükseklikten hiçbir koruma olmaksızın yere çakıldı.

Sosyal medyada yayılan videoda, genç kızın atlamaya hazırlandığı ancak güvenlik halatının yerde kaldığı görülüyor. Görgü tanıkları hatayı ancak o atladıktan sonra fark edebildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yerel basında çıkan haberlere göre, olay yerinde bulunan birkaç kişi sorgulandı ve bazıları geçici olarak gözaltına alındı.

Birkaç saniyelik dikkatsizlik genç bir insanın hayatına mal oldu. Bu olay, ekstrem sporlarda güvenlik kurallarına sıkı sıkıya uymanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlattı.