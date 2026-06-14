Araçtan atlayan köpek saldırdı: sokakta gergin anlar yaşandı

Sosyal medyada yayılan bir videoda beklenmedik ve tehlikeli bir durum yer alıyor. Görüntülerde, genç bir kız iki evcil hayvanıyla yolda yürürken, yanından geçen bir aracın açık camından aniden atlayan bir köpeğin onlara saldırdığı görülüyor.

Sonuç olarak hayvanlar arasında hemen bir kavga başlıyor. Durumun gerginleşmesi üzerine kız, hayvanlarını korumak için araya girmek zorunda kalıyor.

Birkaç saniye sonra aracın sahibi dışarı fırlıyor ve çevredeki insanların da yardımıyla hayvanları ayırmaya çalışıyor. Çabaları sonucunda durum kontrol altına alınıyor.

Söz konusu video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar köpek sahibinin daha sonra durumu düzeltmeye çalışmasını olumlu karşılarken, diğerleri bu tür olayların hiç yaşanmaması için hayvanların en başından itibaren sıkı kontrol altında tutulması gerektiğini vurguluyor.

Bu olay, evcil hayvanları kontrol altında tutmanın ve güvenlik önlemlerine uymanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.