Araçtan atlayan köpek saldırdı: sokakta gergin anlar yaşandı

·25·Dünya
Araçtan atlayan köpek saldırdı: sokakta gergin anlar yaşandı

Sosyal medyada yayılan bir videoda beklenmedik ve tehlikeli bir durum yer alıyor. Görüntülerde, genç bir kız iki evcil hayvanıyla yolda yürürken, yanından geçen bir aracın açık camından aniden atlayan bir köpeğin onlara saldırdığı görülüyor.

Sonuç olarak hayvanlar arasında hemen bir kavga başlıyor. Durumun gerginleşmesi üzerine kız, hayvanlarını korumak için araya girmek zorunda kalıyor.

Birkaç saniye sonra aracın sahibi dışarı fırlıyor ve çevredeki insanların da yardımıyla hayvanları ayırmaya çalışıyor. Çabaları sonucunda durum kontrol altına alınıyor.

Söz konusu video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar köpek sahibinin daha sonra durumu düzeltmeye çalışmasını olumlu karşılarken, diğerleri bu tür olayların hiç yaşanmaması için hayvanların en başından itibaren sıkı kontrol altında tutulması gerektiğini vurguluyor.

Bu olay, evcil hayvanları kontrol altında tutmanın ve güvenlik önlemlerine uymanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Sosyal medya
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Dünyanın en güçlü üniversiteleri listesi açıklandıDünyanın en güçlü üniversiteleri listesi açıklandıBugün, 15:40YouTube Kralı MrBeast yarım milyar sınırını aşan ilk kişi olduYouTube Kralı MrBeast yarım milyar sınırını aşan ilk kişi olduBugün, 11:56Donald Trump, ABD ile İran arasındaki barış anlaşmasını duyurduDonald Trump, ABD ile İran arasındaki barış anlaşmasını duyurduBugün, 11:43Küçük kızın yılanla videoları sosyal medyada büyük yankı uyandırdıKüçük kızın yılanla videoları sosyal medyada büyük yankı uyandırdıBugün, 11:39Bir anlık hata: Brezilya'da korkunç trajediBir anlık hata: Brezilya'da korkunç trajediBugün, 11:25Hindistan'da askeri uçak iniş sırasında parçalandıHindistan'da askeri uçak iniş sırasında parçalandıBugün, 10:33
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı
İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi