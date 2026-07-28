Dubai Veliahdi "Ev Hanımı" Teriminin Değiştirilmesini Önerdi

·98·Dünya
Dubai Veliahdi "Ev Hanımı" Teriminin Değiştirilmesini Önerdi

Dubai Veliahdi Şeyh Hamdan bin Muhammed bin Raşid Al Mektum, kadınların ailedeki yerini ve emeğini hak ettiği şekilde değer vermek amacıyla "ev hanımı" teriminin "nesillerin kurucusu" olarak değiştirilmesi girişiminde bulundu.

Veliaht, "ev hanımı" ifadesinin kadının sadece evde bulunduğunu ima ettiğini belirtti. Halbuki kadının en önemli görevi çocukları eğitmek, onlara doğru değerleri aşılamak ve toplumun gelecekteki neslini yetiştirmektir.

Girişimin destekçileri, bu değişikliğin kadınların ev işlerindeki emeğini, annelik sorumluluğunu ve toplumun kalkınmasına katkısını daha yüksek düzeyde takdir etmeye hizmet edeceğini vurguluyor. Onlara göre bu tür bir terim, kadınların ailedeki yerini ve sorumluluğunu daha derinlemesine ifade etmektedir.

Söz konusu teklif sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar bu girişimi desteklerken, diğerleri bu tür bir değişikliğin sembolik bir anlam taşıdığını, en önemli şeyin ise kadınların emeğinin pratikte de hak ettiği değeri görmesi gerektiğini belirtiyor.

DubaiŞeyh HamdanEv HanımıKadın HaklarıToplum
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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