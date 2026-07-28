Mbappe kramponlarini astıktan sonra ne iş yapacağını açıkladı

Dünya futbolunun en parlak yıldızlarından biri, Real Madrid ve Fransa millî takımı forveti Kylian Mbappé futbol kariyerini noktaladıktan sonra hangi alanda çalışacağı ve neden teknik direktör olmak istemediği hakkında açık açık konuştu.

Zamin.uz ünlü futbolcunun gelecek planları, iş dünyasındaki başarıları ve teknik direktörlük hakkındaki düşüncelerinin yer aldığı ses getiren açıklamasını sunar.

1. «Büyük bir futbolcu olmak, iyi bir teknik direktör olmak anlamına gelmez»

Mbappé, sahadaki büyüklüğün teknik direktörlükte başarıyı otomatik olarak garanti etmediğini vurguladı. Kariyerini bitirdikten sonra kesinlikle teknik direktörlük alanını seçmeyeceğini katî bir dille belirtti.

Fransız yıldız, birçok büyük futbolcunun teknik direktörlükte beklenen sonucu gösteremediğini ve bunun sebebinin futbolu bilmemek değil, psikoloji ve iletişim becerisi olduğunu açıkladı.

Kylian Mbappé'nin samimi itirafından: «Kariyerimi bitirdikten sonra teknik direktörlük yapmak?! Hayır, kesinlikle teknik direktörlük yapmayacağım. Teknik direktörlük tamamen başka bir iş; iyi bir futbolcu olmanız, teknik direktörlükte de başarılı olacağınız anlamına gelmez. Nice büyük futbolcunun teknik direktörlükte ortalama bir seviyeye düştüğünü gördüm — bu onların futbolu anlamamalarından değil, her insanla doğru iletişim kurabilme yeteneğiyle ilgilidir. Teknik direktörlük çok zor bir iş.»

2. İş dünyasındaki başarı ve başkanlık hakkındaki şaka

Kylian Mbappé gelecekte ana odak noktasını kendi iş projelerine yönelteceğini bildirdi. Ayrıca yakınlarının teklifi ve siyaset hakkındaki soruya da esprili bir şekilde yaklaştı.

İş ve Yatırımlar: «İşlerim gayet iyi gidiyor, muhtemelen bu alandan devam ederim», — diyor forvet oyuncusu.

Başkanlık hırsları: «Arkadaşlarım başkanlığa aday olmam gerektiğini söylüyor, ancak böyle şeyler planlarımda yok, beni zaten yeterince sevmiyorlar», — diye ekledi Mbappé.

Kylian Mbappé'nin açıklaması ve gelecek planları hakkındaki temel gerçekler

Aspekt / Ölçüt Detaylar Sporcu Kylian Mbappé Teknik direktörlük pozisyonu Kesin bir şekilde «Hayır» (Teknik direktör olmayacak) Temel sebebi Teknik direktörlük — psikoloji ve iletişim gerektiren karmaşık bir alan Gelecekteki ana alanı Girişimcilik ve iş projeleri Siyaset / Başkanlık Planlarda yok («Beni zaten yeterince sevmiyorlar»)

Kylian Mbappé'nin futboldan sonraki yaşam hakkındaki gerçek ve açık fikirleri milyonlarca taraftar arasında sıcak tartışmalara neden oluyor.

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