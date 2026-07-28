Rosatom 25 Yıl Hizmet Edecek Kompozit Durağı Tanuttu

Rosatom Devlet Kuruluşuna bağlı «Merkezi Polimer Kompozitleri» Ltd. Şti., uzun süreli kullanıma yönelik ve «Akıllı Şehir» konseptine tam olarak uyumlu modern bir kompozit otobüs durağı geliştirdi. Bu yenilikçi yapının, dayanıklılığı ve teknik imkanlarıyla şehir altyapısının iyileştirilmesinde önemli bir adım olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Rosatom basım servisinin yaydığı bilgilere göre, yeni durak korozyona ve sıcaklık değişimlerine karşı yüksek düzeyde dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Uzmanların belirttiğine göre, söz konusu ürünün hizmet ömrü en az 25 yılı buluyor ve bu da şehirler için uzun vadeli ekonomik verimlilik sağlıyor.

Modern Teknolojiler ve Kolaylıklar

Altyapı nesnesinin yapısı sadece dayanıklılığı değil, yolcular için yüksek düzeyde konforu da öngörüyor. Özellikle durağın elektronik bilgi panosu, video gözetim sistemi ve kablosuz Wi-Fi ağıyla donatılma imkanı mevcut.

Ayrıca şehir sakinlerinin mobil cihazlarını şarj edebilmesi için USB ve Type-C bağlantı noktalarından yararlanabileceği belirtiliyor. Acil durumlar için özel iletişim tuşu, soğuk günlerde ısınmayı sağlayan kızılötesi ısıtıcılar ve ekolojik temiz enerji kaynağı olan güneş panelleri de projeye dahil edildi.

Kurulum Kolaylığı ve Esneklik

Üreticinin belirttiğine göre, yeni kompozit çözüm düşük ağırlığı ve kurulum sürecinin basitliğiyle de dikkat çekiyor. Bu da şehrin istenilen noktasında yapının hızlı bir şekilde kısa sürede monte edilmesine olanak tanıyor.

Belirtildiğine göre, söz konusu duraklar belirli bir alanın ve bölgenin iklimsel ve işlevsel ihtiyaçlarına uyarlanabilir. Bu tür bir yaklaşım, şehircilikte modern mimariyi ve enerji verimliliğini artırma yönündeki küresel trendlerle uyumludur.