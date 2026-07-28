Chelsea'nin kiraladığı Jesse Derry, Sporting formasıyla ilk golünü attı

·39·Spor
Chelsea'nin kiraladığı Jesse Derry, Sporting formasıyla ilk golünü attı

Londra kulübü Chelsea'den Portekiz ekibi Sporting CP'ye kiralanan genç yetenek Jesse Derry, yeni takımındaki ilk golünü harika bir şekilde kaydetti. Goal.com'un haberine göre, 19 yaşındaki kanat oyuncusu sezon öncesi hazırlık maçında Monaco karşısında sahaya çıktı ve takımının 2-0'lık galibiyetine büyük katkı sağladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bu transfer bu yılın 11 Temmuz'unda gerçekleşti ve anlaşmaya göre futbolcu, 2026-27 sezonunun sonuna kadar Lizbon ekibinin başarısı için ter dökecek. Monaco karşısında oyuna sonradan dahil olan genç futbolcu, maçın temposunu明显 bir şekilde artırmayı başardı.

Gol ve kendine has sevinç gösterisi

Oyuna girmesinin üzerinden henüz on dakika geçen Jesse Derry, rakip kaleye harika bir plase şut göndererek kaleci Philipp Köhn'ü mağlup etti. Bu pozisyonda top doğrudan ağlarla buluştu ve o, Sporting formasıyla ilk golünü kutladı.

Golün ardından futbolcu, Chelsea'deki takım arkadaşı Cole Palmer'ın meşhur 'soğukkanlı' (cold) sevinç tarzını tekrarladı. Bu durum hemen taraftarların ve futbol camiasının dikkatini çekti.

Sosyal medyadaki tepkiler ve gelecek planları

Maçın ardından Jesse Derry, kişisel sosyal medya hesaplarında izlenimlerini paylaştı. Paylaşımında, 'Bu adeta bir rüya gibi. Alvalade Stadyumu'ndaki samimi karşılama için herkese teşekkürler' diye yazdı.

Bu haber, Londra'daki takım arkadaşlarının da dikkatinden kaçmadı. Özellikle Cole Palmer, Morgan Rogers, Trevoh Chalobah ve Shumaira Mheuka gibi futbolcular yorum bölümünde tepkilerini dile getirdiler.

Sporting takımı sezon öncesi kampına devam ediyor ve ay sonunda Nottingham Forest ile karşılaşacak. Ardından Rui Borges'in öğrencileri, 8 Ağustos'ta Estrela da Amadora deplasman maçıyla resmi olarak Liga Portugal mücadelelerine başlayacaklar. Derry'nin göz alıcı oyunu, teknik heyete onun ilk 11'de yer alması için olumlu bir sinyal veriyor.

Jesse DerrySporting CPChelseaTransferFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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