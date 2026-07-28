İngiliz Kulüpleri Petar Sučić İçin Devreye Girdi

İngiltere Premier Lig'den birkaç kulüp, İtalyan ekibi Inter'in orta saha oyuncusu Petar Sučić ile ilgileniyor. Goal.com ve Corriere dello Sport'un haberine göre, Hırvat futbolcu için İngiltere'den talip sayısı artıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Edinilen bilgiye göre Leeds United ve Newcastle United kulüpleri, oyuncunun transfer şartları ve mevcut durumu hakkında bilgi talep etti. Şu anda 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunan Hırvat futbolcunun geleceği, yaz transfer döneminin ana gündem maddelerinden biri olabilir.

Inter'in Pozisyonu ve Transfer Değeri

Milano kulübünün yönetimi, özellikle kulüp genel direktörü Giuseppe Marotta, orta saha oyuncusunu satma niyetinde olmadığını kesin bir dille belirtti. Inter için bu futbolcu kadronun kilit bir parçası olarak görülüyor ve sözleşme süresi de uzun vadeli.

Ancak modern futbol piyasasında cazip finansal tekliflerin kulüp politikalarını etkilemesi artık olağan bir durum haline geldi. Eğer İngiliz kulüpleri tarafından 40 milyon euro civarında net ve ciddi bir teklif gelirse, Inter yönetiminin kararını yeniden gözden geçirmesi ihtimal dahilindedir.

Futbolcunun Kariyeri ve İstatistikleri

Petar Sučić, geçtiğimiz yıl Dinamo Zagreb'den Inter kadrosuna katılmıştı. O dönemde transfer bedeli 14 milyon euro olarak gerçekleşmiş, ayrıca 2 milyon euro bonus maddesi de eklenmişti.

İtalyan kulübünde futbolcu yıllık 1,5 milyon euro net maaş (brüt 2,77 milyon euro) kazanıyor. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda toplam 54 maça çıkan oyuncu, takımına 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.