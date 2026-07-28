Real Madrid hücum hattını gözden geçiriyor

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Real Madrid hücum hattını gözden geçiriyor

ESPN'in haberine göre, Real Madrid, teknik direktörlük görevine getirilen José Mourinho yönetiminde kadroda önemli bir temizlik ve güçlendirme çalışması başlattı. Kötü geçen bir yılın ardından köklü değişikliklere giden İspanyol devi, hücum hattını düzenlemek amacıyla genç yetenekler Endrick veya Gonzalo García'yı kiralık olarak gönderme seçeneğini değerlendiriyor. Kulüp şu anda Bayern Münih'in yıldızı Michael Olise transferinin de başlıca adaylarından biri olarak görülüyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Bilindiği üzere Los Blancos, son sezonun ardından ciddi kadro değişiklikleri yaşadı. Xabi Alonso görevden alınarak yerine José Mourinho getirildi. Kulüp ayrıca Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva ve Ibrahima Konate gibi tecrübeli futbolcularla kadrosunu güçlendirdi. Mevcut hücum hattında ise Vinicius Junior, Kylian Mbappe, sakatlığı bulunan Rodrygo, Franco Mastantuono, Endrick ve Gonzalo García gibi oyuncular yer alıyor.

José Mourinho'nun planları ve futbolcuların geleceği

Mourinho'nun teknik ekibi, önümüzdeki sezon öncesi kamplarında Endrick ve García'nın performanslarını yakından takip etmeyi planlıyor. Antrenmanlar ve hazırlık maçlarındaki günlük değerlendirme sonuçları, yeni sezon kadrosunun şekillenmesinde belirleyici bir öneme sahip olacak. Brezilya millî takımının Dünya Kupası'nda Norveç'e elenmesinin ardından tatile çıkan Endrick'in 28 Temmuz'da takıma katılması bekleniyor.

Futbolcunun Fransa'nın Lyon kulübündeki kiralık dönemi başarılı geçse de Madrid teknik heyeti, genç forvete ilk 11 garantisi verilmediğini ve yedekten girerek forması için savaşması gerektiğini vurguluyor. Buna rağmen Endrick'in temsilcileri başka bir kiralık ihtimalini kesin bir dille reddediyor ve oyuncunun temel amacının Santiago Bernabeu Stadyumu'nda kalıp yerini kapmak olduğunu belirtiyor.

Michael Olise'ye ilgi ve rekabet

Endrick, geçen yıl ABD'deki Kulüpler Dünya Kupası öncesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdaki yerini kaybetmişti. Bu durumdan iyi yararlanan genç forvet Gonzalo García ise söz konusu turnuvada dört gol atarak hücumdaki ana alternatif olduğunu kanıtladı. Fransa'nın Dünya Kupası'ndaki parlak performansının ardından Bayern Münih kanat oyuncusu Michael Olise, Madrid kulübünün ana hedefi haline geldi.

Transferin gerçekleşmesi durumunda kral kulübünün hücum hattındaki rekabetin daha da kızışması bekleniyor. Bu nedenle José Mourinho, sezon öncesi maçlarında hangi genç futbolcunun kiralanacağını veya takımda kalacağını netleştirecek. Sınırlı süre almasına rağmen takımda kalıp mücadele etmeyi tercih eden Endrick ve temsilcilerinin durumu, bu transfer döneminin en sıcak gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor.

Real MadridEndrickJosé MourinhoMichael OliseTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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