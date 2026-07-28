ASRock, Yeni AMD Radeon RX 9050 Ekran Kartını Tanuttu

Bilgisayar teknolojileri pazarındaki uzun soluklu söylentilere son verilerek, yeni nesil grafik adaptörlerinden biri resmi olarak tanıtıldı. ixbt.com'un haberine göre, ASRock şirketi özel tasarımlı ekran kartını ilk tanıtanlardan biri oldu ve böylece gerçek teknik detaylarını gün yüzüne çıkardı. Tanıtım sürecinde, yeni cihazın ilk sızıntılardakine kıyasla çok daha sadeleştirilmiş bir yapılandırmaya sahip olduğu ve kullanıcılara beklenmedik bir modifikasyonla sunulduğu ortaya çıktı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Üreticinin resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre, yeni cihaz Radeon RX 9050 Challenger adını aldı. Bu grafik kartının piyasaya aynı anda iki farklı sürüm halinde — 8 GB ve 4 GB belleğe sahip versiyonlar olarak çıkarılması planlanıyor. Önceki analitik tahminler ve internete sızan haberlerde bu tür cihazların çok daha yüksek performans göstergelerine sahip olacağı varsayılmıştı, ancak nihai sonuç biraz farklı bir yön aldı.

Teknik İmkanlar ve Mimari

Her iki sürüm de RDNA 4 mimarisine dayanan modern Navi 44 grafik işlemcisini temel alıyor. Bununla birlikte, cihazlar yalnızca 16 işlem birimine (CU) ve 1024 FP32 akış işlemcisine sahip oldu. Dikkat çekici detay ise bu göstergenin daha önce duyurulan Radeon RX 9050 XT modeline kıyasla iki kat daha az olmasıdır. İlk ağ kaynakları, yeni cihazların 32 işlem birimine sahip olmasını bekliyordu.

Grafik işlemcisinin frekansı Boost modunda 2600 MHz'e kadar çıkarken, oyun sırasındaki gerçek frekans 1920 MHz seviyesinde belirlendi. Cihazların her iki versiyonunda da hızı saniyede 18 gigabit olan bellekler kullanılıyor. Ancak modeller yalnızca bellek kapasitesiyle değil, diğer önemli bellek veriyolu göstergeleriyle de birbirlerinden ciddi şekilde ayrılıyor.

Bellek ve Güç Özellikleri

Yeni ekran kartının 8 GB kapasiteli versiyonu 128-bit bellek veriyoluna sahip oldu. Aynı zamanda, küçültülmüş 4 GB'lık varyantın yalnızca 64-bit veriyolu ile sınırlandırıldığı bildirildi. Bu durum, ikinci versiyonun genel bant genişliğini etkilemeden geçmiyor ve yeteneklerini biraz düşürüyor.

Cihazların güç besleme sistemi ve harici arayüzleri konusunda da netlik sağlandı. Özellikle:

Her iki model için de bir adet 8 pinli güç konektörü gereklidir

Görüntü çıkışları setine iki adet DisplayPort 2.1a bağlantı noktası dahil edilmiştir

Cihazda bir adet modern HDMI 2.1b bağlantı noktası da bulunmaktadır

Şu anda ASRock şirketi yeni Radeon RX 9050 Challenger ekran kartının kesin fiyatını açıklamadı. Ayrıca AMD şirketi de resmi sayfasında bu ürün hakkında tam bir bilgi yayınlamış değil. Buna rağmen, söz konusu cihazın piyasaya çıkışının orta sınıf bilgisayar toplamak isteyenler için yeni fırsatlar sunması bekleniyor.