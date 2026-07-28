Xiaomi, 3 Ay Boyunca Şarj Gerektirmeyen Ucuz Elektrikli Tıraş Makinesini Piyasaya Sürdü

Xiaomi Corporation, Mijia ekosistemi altında yeni nesil elektrikli tıraş makinesini satışa sundu. ixbt.com'un haberine göre, modern teknolojileri ve yüksek pil ömrünü bir araya getiren bu akıllı cihaz, kullanıcılara sadece 30 ABD doları gibi uygun bir fiyatla sunuluyor ve günlük bakım pazarında büyük ilgi görüyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şimdilik sadece Çin pazarında satışa çıkan yeni cihazın tavsiye edilen başlangıç fiyatı 249 yuan (yaklaşık 37 dolar) olarak belirlendi. Ancak özel kampanyalar kapsamında ilk alıcıların bu pratik aracı 199,75 yuan, yani yaklaşık 30 ABD dolarına satın alabileceği duyuruldu.

Gelişmiş Tasarım ve Yüksek Performans

Mijia serisinin yeni üyesi benzersiz bir yenilikçi tasarıma sahip oldu. Özellikle cihaz, halka şeklinde tutma sistemi ve bıçakların dalgalı yapısına sahip çift elekle donatıldı. Üreticinin belirttiğine göre, böyle bir teknolojik çözüm tıraş sırasında atlanan tüy sayısını önemli ölçüde azaltıyor ve bunların cilde yapışma veya sıkışma olasılığını ortadan kaldırıyor.

Cihazın ana kalbi, yüksek hızda çalışan motorudur. Dakikada 5 milyon defaya kadar dönme hızı sağlayabilmektedir. Ayrıca motor, sakalın kalınlığına ve yoğunluğuna bağlı olarak gücü otomatik olarak akıllı bir şekilde yönetme fonksiyonunu da desteklemektedir.

Su Koruması ve Rekor Düzeyde Pil Ömrü

Modern kullanıcıların rahatlığı göz önünde bulundurularak elektrikli tıraş makinesinin gövdesi IPX7 suya dayanıklılık standardı ile donatıldı. Bu da kullanımdan sonra cihazın doğrudan akar su altında kolayca yıkanıp temizlenmesini sağlar. Şarj için ise popüler USB Type-C bağlantı noktası seçilmiş olup, pilin tamamen dolması yaklaşık iki saat sürmektedir.

Bu cihazın en temel avantajı, olağanüstü yüksek pil ömrüdür. Xiaomi'nin verilerine göre, dahili batarya kapasitesi cihazı ek şarj gerektirmeden tam 90 güne kadar kesintisiz kullanma imkanı sunuyor. Cihaz, alıcılar için gri, açık mavi ve gümüş olmak üzere üç çekici renk seçeneğiyle sunuluyor.