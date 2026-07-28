Sahile vuran yunus turistler yüzünden öldü

Rusya'nın Anapa şehrindeki plajlardan birinde karaya vuran bir yunusla ilgili üzücü bir olay yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre tatilciler, uzmanların gelmesini beklemek yerine hayvanı sevmiş, onunla fotoğraflar çekilmiş ve kendi çabalarıyla denize geri döndürmeye çalışmıştır.

Kısa süre sonra olay yerine kurtarma ekipleri ve uzmanlar geldi. Ancak o sırada yunus balığının öldüğü tespit edildi. Uzmanlar yanlış müdahalelerin ve aşırı rahatsız edilmenin hayvanın durumunu daha da kötüleştirmiş olabileceğini vurgulamaktadır.

Bunun ardından uzmanlar vatandaşları vahşi deniz canlılarına dokunmamaları, onları rahatsız etmemeleri ve bu tür durumlarda derhal ilgili kurtarma servislerine haber vermeleri konusunda uyardı. Çünkü bu gibi durumlarda yapılacak her türlü yanlış hareket, hayvanın hayatını tehlikeye atabilir.