Hindistan'da 4 yaşındaki kız çocuğu 12. kattan düşerek hayatını kaybetti (video)

·96·Dünya
Hindistan'da 4 yaşındaki kız çocuğu 12. kattan düşerek hayatını kaybetti (video)

Hindistan'ın Mumbai şehrinde meydana gelen korkunç olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Dört yaşındaki kız çocuğu, çok katlı bir binanın balkonundaki açık pencereden düşerek hayatını kaybetti.

İlk bilgilere göre anne, dairenin kapısını kilitlediği sırada küçük kızını koridordaki ayakkabılık üzerine birkaç saniyeliğine oturtmuştu. Bu sırada kız çocuğu ayağa kalkıp açık pencere pervazına oturmak istemiş. Ancak dengesini kaybederek aşağıya düşmüş.

Olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri çocuğu hastaneye kaldırdı. Ancak aldığı ağır yaralar nedeniyle hayatı kurtarılamadı.

Bu facia sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve tartışmalara neden oldu. Uzmanlar ebeveynleri, özellikle de çok katlı binalarda yaşayanları küçük çocukları bir an olsun bile gözetimsiz bırakmamaları ve pencere ile balkon çevresinde güvenlik önlemlerine katı bir şekilde uymaları konusunda uyarıyor.

HindistanMumbaiKazaÇocukGüvenliğiSonDakika
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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