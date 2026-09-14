Pizza çalmaya çalışan genç beklenmedik bir durumla karşılaştı

ABD'de bir restorana giren adamın pizzayı doğrudan fırından alıp kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sıcak yemeği çıplak elle almaya çalıştı, ancak pizza tepsisinin sıcaklığı elini yakınca tepsiyi bir anlığına tezgaha bırakmak zorunda kaldı.

Görüntülerde adamın tezgahın arkasına eğilip yeni pişmiş pizzayı elleriyle aldığı görülüyor. Ancak planı beklediği kadar kolay ilerlemedi. Sıcak tepsiyi tuttuğu anda eli yandığı için geri çekildi ve pizzayı kısa bir süreliğine tekrar tezgahın üzerine bıraktı.

Buna rağmen adam yemekten vazgeçmedi. Pizzayı katlayıp peçetelere sararak restorandan hızla uzaklaştı.

Sıra dışı olay ABD'nin Tennessee eyaletindeki Nashville şehrinde bulunan Slim & Husky's Pizza Beeria restoranında meydana geldi. Konuyla ilgili haberi “Need To Know” paylaştı.

Restoran yönetimi daha sonra olayın yer aldığı videoyu sosyal medyada paylaşarak duruma esprili bir dille yaklaştı. Çalışanlar videoya Snoop Dogg'un “Drop It Like It's Hot” şarkısını ekleyerek takipçilere: “Bu kişi kim?” diye sordu.

4 Eylül'de yayınlanan video kısa sürede internette yayılarak kullanıcıların dikkatini çekti. İzleyiciler, adamın sıcak pizzayla yaşadığı beklenmedik “macerayı” esprili bir dille yorumladı.

Bazı kullanıcılar, pizzayı çıplak elle tuttuğu için ellerinin ciddi şekilde yanmış olabileceğini şaka yollu yazdı. Diğerleri ise adamın pizzadan vazgeçmemesine dikkat çekti.

Videonun altındaki yorumlarda, adamın “pizzayı çok taze ve sıcak” yemek istediğine dair esprili fikirler de paylaşıldı.