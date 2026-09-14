Ugreen kompakt ve ultra ince Nexode Air Slim 100W şarj cihazını tanıttı

·5·Teknoloji
Ugreen kompakt ve ultra ince Nexode Air Slim 100W şarj cihazını tanıttı

Tanınmış aksesuar üreticisi Ugreen, en yeni ve gelişmiş ürünlerinden biri olan ultra ince Nexode Air Slim 100W şarj cihazını uluslararası pazara sundu. Daha önce Çin'de Mini Ice GaN adıyla tanıtılan bu cihaz, artık Birleşik Krallık ve diğer ülkelerdeki pazarlarda 60 sterlin fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu gadget, yüksek performansı ve taşınabilirliği ile mobil teknoloji kullanıcılarının dikkatini çekiyor. Bu gelişmeyi Ixbt.com haber veriyor.

Kullanışlı tasarım ve teknik özellikler

ixbt.com'un bilgilerine göre, yeni şebeke adaptörünün en önemli özelliklerinden biri katlanabilir priz uçlarıdır. Kullanılmadığı zaman fiş gövdenin içine tamamen gizlenir, bu da şarj cihazını çanta, sırt çantası veya laptop kılıfında taşımayı son derece kolaylaştırır. Ayrıca yassı gövdesi, mobilya arkasındaki veya priz yakınındaki dar ve kısıtlı alanlarda bile sorunsuz kullanım imkanı sağlar.

Bu şarj cihazı iki adet USB-C ve bir adet USB-A portu ile donatılmıştır. Her iki USB-C portu da ayrı ayrı kullanıldığında 100 W'a kadar güç sağlayabilmektedir. Bu değer, piyasadaki çoğu modern dizüstü bilgisayarı ve güç gerektiren diğer cihazları hızlı şarj etmek için fazlasıyla yeterlidir. Geleneksel USB-A portu ise 22,5 W'a kadar gücü destekler.

Aynı anda birden fazla cihazı şarj etme

Kullanıcı aynı anda iki veya üç cihaz bağladığında, güç akıllı bir şekilde dağıtılır. Sistem yapılandırmasına bağlı olarak, ilk bağlanan cihaz 60 ila 80 W arasında güç almaya devam eder. Bu, birden fazla cihazı aynı anda şarj etmek gerektiğinde bile ana çalışma cihazının hızlı şarj olmasını sağlar.

Cihazın yüksek verimliliği, modern GaN (Galyum Nitrür) teknolojisine dayanan yeni çözüm sayesinde sağlanmıştır. Ugreen'in verilerine göre, bu adaptör yüzde 93'e varan verimlilik oranına sahip olup, enerji kaybını önemli ölçüde azaltır ve çalışma sırasında aşırı ısınmayı önler.

Mühendisler cihazın güvenliğine de özel önem vermişlerdir. Üretici tarafından aşırı voltaj, akım koruması, aşırı ısınma ve kısa devreye karşı koruma sağlayan çok aşamalı bir sistem entegre edilmiştir. Bu özellikler, dizüstü bilgisayarları ve diğer değerli cihazları güvenli bir şekilde şarj etme garantisi sunar.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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