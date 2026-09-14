Erling Haaland rekor kırdı ve Manchester City derbiyi kazandı

Erling Haaland, Manchester derbileri tarihindeki yerini sağlamlaştırırken, on kişi kalan Manchester City, İngiltere Premier Lig'deki mükemmel sezon başlangıcını sürdürdü. Goal.com'un haberine göre, Enzo Maresca'nın öğrencileri Old Trafford'da oynanan zorlu mücadelede ezeli rakipleri Manchester United'ı mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Maçın başında Phil Foden'ın doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kalması konuk ekip için ciddi bir zorluk yarattı. Sonuç olarak Manchester City, maçın büyük bölümünü bir kişi eksik oynamak zorunda kaldı. Buna rağmen takım, iradesini ortaya koyarak rakip sahadan üç puanla ayrılmayı başardı.

VAR tartışması ve belirleyici gol

Maçın kaderini belirleyen en tartışmalı an, karşılaşmanın bir saatlik diliminde yaşandı. Erling Haaland golü attığında, hakemler başlangıçta ofsayt gerekçesiyle golü iptal etmişti. Ancak uzun süren VAR incelemesinin ardından karar değiştirildi, gol geçerli sayıldı ve konuk ekibe galibiyeti getirdi.

Premier Lig'in Match Centre servisine göre, VAR sistemi Erling Haaland'ın ofsayt pozisyonunda olmadığını ve pasif durumdaki Enzo Fernandez'in topa dokunmadığını tespit etti. Buna rağmen, maç sonrasında hakem kurulunun Manchester United temsilcilerine golün aslında iptal edilmesi gerektiğini kabul etmesi büyük yankı uyandırdı.

Premier Lig tarihi ve yeni rekor

Bu galibiyet, Manchester City için Premier Lig tarihinde yeni bir sayfa açtı. Etihad Stadyumu'nun sahipleri, ligdeki ilk dört maçın tamamını kazanma serisini yedinci kez tekrarlayarak Chelsea'nin rekorunu geride bıraktı ve turnuva rekorunun yeni sahibi oldu. Ancak takım, daha önceki altı mükemmel başlangıcın sadece ikisinde şampiyonluğa ulaşabilmişti.

Bireysel düzeyde ise Erling Haaland'ın attığı gol, onun bir derbi efsanesine dönüştüğünü kanıtladı. Norveçli forvet, İngiltere Premier Lig kapsamındaki Manchester derbilerinde toplam dokuz gol atarak turnuva tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Bu istatistikle Wayne Rooney ve Sergio Aguero gibi sekizer golü bulunan efsaneleri geride bıraktı.

Maç sonrasında basına verdiği demeçte Erling Haaland, takımının direncinden ve zor durumda dahi pes etmemesinden gurur duyduğunu belirtti. Forvet oyuncusu, teknik direktörün taktiksel yaklaşımını ve takım arkadaşlarının sahadaki kahramanlığını özellikle vurguladı.