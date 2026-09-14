Çin'de görevine göre şekil değiştirebilen robot geliştirildi (video)

·5·Teknoloji
Çin'de görevine göre şekil değiştirebilen robot geliştirildi (video)

Çinli LimX Dynamics şirketi, farklı görevlere uyum sağlayabilen yeni Tron 2 robotunu tanıttı. Temel özelliği, robotun alt kısmının yapılacak işe göre değiştirilebilmesidir.

Seri üretime yönelik Tron 2; ev işlerinden tarıma, depolardan dağıtım merkezlerine kadar pek çok alanda görevlendirilebilir.

1. Robotun en önemli özelliği: Evrensellik

Sıradan robotlar belirli bir görev için özel olarak tasarlanırken, Tron 2 birden fazla hareket platformunun kullanılmasına olanak tanır.

Yani robotun üst kısmı büyük ölçüde sabit kalırken, alt kısmı somut göreve göre uyarlanır.

Tek robot, birden fazla hareket konfigürasyonu.

Bu yaklaşım, robotun farklı çalışma ortamlarında kullanılma potansiyelini genişletiyor.

2. Karmaşık işler için: Sabit platform

Hassasiyet gerektiren ve karmaşık operasyonların yürütüldüğü durumlarda Tron 2, sabit bir platforma monte edilir.

Böyle bir konfigürasyon, robotun hareketliliğinden ziyade işi doğru ve istikrarlı bir şekilde yapmasının önemli olduğu görevler için uygundur.

3. Ağır yükler için: Tekerlekli taban

Depolarda ve dağıtım merkezlerinde robotun yük taşıması gerektiğinde, alt kısmı tekerlekli bir tabanile değiştirilir.

Bu, hareketi basitleştirir ve robotun yük taşıma kapasitesini artırır.

Özellikle depolarda ürünleri bir noktadan diğerine taşıma gibi tekrarlayan görevlerde bu konfigürasyon oldukça faydalı olabilir.

4. Merdivenler ve karmaşık ortamlar için: İki ayak

Tron 2'nin bir diğer konfigürasyonu ise iki ayaklı formdur. Bu mod, robotun insan hareketine daha yakın ortamlarda, yürümek ve merdiven çıkmak gibi görevleri yerine getirmesini sağlar.

Bu açıdan robotun tasarımı, sadece fabrika veya depo gibi düz zeminlerle sınırlı kalmıyor.

5. Hangi alanlarda kullanılabilir?

Şirket, robotu birkaç farklı alanda kullanmayı hedefliyor:

Sektör

Olası görev

Ev işleri

Günlük işlerde yardım

Tarım

Çeşitli yardımcı operasyonlar

Depolar

Yük taşıma ve dağıtım

Dağıtım merkezleri

Ürünlerin taşınması

Karmaşık ortamlar

Yürüme ve merdiven çıkma

6. Robotikte yeni bir yaklaşım

Tron 2 projesinin dikkat çekici yanı sadece dış görünüşü değil. Asıl inovasyon,

tek bir robot platformunu farklı görevler için yeniden yapılandırma fikridir. Eğer bu yaklaşım seri üretimde ve pratikte kendini kanıtlarsa, işletmeler her görev için ayrı bir robot satın almak yerine, farklı konfigürasyonlarda çalışabilen evrensel platformlardan yararlanabilir.

Sonuç

LimX Dynamics'in Tron 2 robotu, robotikte evrenselliğe yönelik arayışın bir başka örneğini sergiliyor. Alt kısmı göreve göre

sabit platform, tekerlekli taban veya iki ayaklı sistem haline getirilebiliyor.Sonuç olarak tek bir robot; evden depoya, tarımdan dağıtım merkezlerine kadar farklı ortamlarda çalışmaya uyum sağlayabiliyor.

En ilginç yanı ise şu: Geleceğin robotları sadece insana benzemekle kalmayıp,

yaptıkları işe göre kendilerini yeniden uyarlayabilmeleri ile de fark yaratabilirler. bilan ham farq qilishi mumkin.

LimX DynamicsTron 2Evrensel RobotTarımTeknoloji
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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