Türkiye'de 5 milyon liralık altınla kaybolan Özbek gelin bulundu

·7·Dünya
Türkiye'de 5 milyon liralık altınla kaybolan Özbek gelin bulundu

Daha önce Türkiye'nin Muğla ili Milas ilçesinde, 28 yaşındaki Özbekistan vatandaşı M.B.'nin üç gün üç gece süren düğünün ardından evde kalan altın ve ziynet eşyalarıyla birlikte kaybolduğu haberi yayılmıştı. Bu durumun kamuoyunun dikkatini çekmesi üzerine Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu resmi bir açıklama yaptı.

Başkonsolosluktan alınan bilgiye göre, M.B. hiçbir yere kaçmadı. Kendisi şu anda Milas bölgesinde bulunmakta olup, kendi isteğiyle yerel polis merkezine giderek yaşanan olayla ilgili ifade vermiştir.

Edinilen bilgiye göre, M.B. kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Düğün sırasında takılan altınları annesiyle birlikte kayınpederine teslim ettiğini belirtti.

M.B.'nin ifadesine göre, kayınpederi daha sonra bu altınları kredi ve diğer borçlarını ödemek amacıyla sattığını yazışmalarda belirtmiştir. Yani gelinin iddiasına göre, altınlar evinden gizlice alınmamış, bizzat kayınpederine teslim edilmiştir.

Ayrıca M.B., ilgili yazışmaları ve altınların teslim sürecini gösteren video kayıtlarını Türk kolluk kuvvetlerine sunduğunu bildirdi.

Şu anda tarafların birbirine yönelik iddiaları üzerine Türkiye'nin yetkili makamları tarafından soruşturma işlemleri devam etmektedir. Bu nedenle dava ile ilgili henüz nihai bir sonuca varılmamıştır.

Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu da konuyla ilgili resmi bir açıklama yaparak kamuoyunu soruşturma sürecinin tamamlanmasını beklemeye çağırdı.

"Bu bağlamda, soruşturma sonuçlanana kadar olayla ilgili tek taraflı sonuçlara varılmaması ve doğrulanmamış bilgilerin yayılmasından kaçınılması rica olunur. Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu durumu yakından takip etmekte olup, ihtiyaç duyulması halinde vatandaşımıza belirlenen usuller çerçevesinde konsolosluk ve hukuki destek sağlayacaktır" denildi.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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