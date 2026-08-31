ABD'de 13 yaşındaki kıza tecavüz eden Özbek sürücü yakalandı

·23·Dünya
ABD'de 13 yaşındaki kıza tecavüz eden Özbek sürücü yakalandı

ABD'nin Ohio eyaletinde birkaç yıl önce işlenen ağır bir suç, müfettişlerin titiz çalışmaları sonucunda aydınlatıldı. Olayın şüphelisi olan tır şoförü Şavkat Abşukurov'un kimliği DNA analizi ile tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Ağustos 2019'da meydana geldi. O dönemde 13 yaşındaki bir kız çocuğu, evinden ayrıldıktan sonra Abşukurov'un kullandığı tıra bindi. Soruşturma verilerine göre sürücü, kıza cinsel saldırıda bulundu ve onu bir süre zorla alıkoydu.

Daha sonra kıza yolda taksiye binmesi için 40 dolar verilerek serbest bırakıldı.

Ceza davasıyla ilgili soruşturma birkaç yıl sürdü. 2022 yılında kolluk kuvvetleri; telefon kayıtları, konum bilgileri ve fotoğraflar gibi delillere dayanarak şüphelinin kimliğini belirlemeyi başardı.

Soruşturmadaki en önemli delillerden biri DNA incelemesi oldu. Uzmanlar tarafından yapılan analiz, şüphelinin biyolojik örneklerinin olay yerindeki delillerle eşleştiğini ortaya koydu.

Bunun üzerine Abşukurov 2022 yılında gözaltına alındı.

Aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen, müfettişlerin modern teknolojileri ve biyolojik incelemeleri kullanması, şüphelinin tespit edilmesini sağladı.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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