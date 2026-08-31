“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılığının ardından sert bir açıklama yaptı

·7·Spor
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılığının ardından sert bir açıklama yaptı

Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin 39 yaşında milli takımdaki 20 yıllık kariyerini noktaladığına dair ani açıklaması, tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Cristiano Ronaldo'nun yakın arkadaşı ve ünlü televizyon sunucusu Piers Morgan, bu olaya hızlı bir tepki vererek futbol tarihinin en tartışmalı konusu olan Messi ve Ronaldo rekabetinin sona erdiğini belirtti.

Morgan'a göre, milli takım düzeyindeki istatistikler 41 yaşındaki Portekizli yıldızın mutlak üstünlüğünü kanıtladı.

“Messi ikinci, Ronaldo birinci”: Morgan'ın sert açıklaması

Piers Morgan, sosyal medya hesabında milli takımlar tarihindeki gol sayılarını karşılaştırarak şu ifadeleri paylaştı:

  • Messi'nin nihai istatistiği: “Son dakika haberi. Lionel Messi, Arjantin milli takımı formasıyla toplam 125 gol atarak milli takım kariyerini noktaladı. Bu, futbol tarihindeki en iyi ikinci sonuçtur”;

  • Ronaldo'nun mutlak rekoru:Cristiano Ronaldo ise Portekiz milli takımı için şu ana kadar 146 gol attı. Bu, futbol tarihindeki en iyi ve ulaşılamaz bir istatistiktir”;

  • Nihai hüküm: “Böylece futbol tarihinin en iyi oyuncusunun (GOAT) kim olduğu hakkındaki tartışmalara tamamen nokta konuldu.”

Milli takımlardaki tarihi rekabet

İki efsanenin milli takımlardaki uzun yıllara dayanan rekabeti rakamlara şöyle yansıdı:

  • 146'ya karşı 125: Ronaldo, uluslararası arenada gol sayısı bakımından dünya rekorunu elinde tutuyor ve 41 yaşında olmasına rağmen Portekiz formasıyla oynamaya devam ediyor;

  • Bir dönemin sonu: Messi'nin milli takımdan ayrılması, 2006'dan beri süregelen küresel rekabetin uluslararası aşamasına resmen son verdi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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