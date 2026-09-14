Ay'da yabancı medeniyetlerin izleri gizli olabilir

Bilim insanları, Ay yüzeyinde antik çağlardan kalma olası yabancı medeniyetlere ait teknolojik kalıntıların korunmuş olabileceğini tahmin ediyor. Araştırmacılara göre, bu tür teknolojilerin son derece küçük parçalarının yıldızlararası boşluğu aşarak Ay'a ulaşmış olması ihtimal dışı değil.

Araştırma sonuçları bir arşiv ön baskı sunucusunda yayımlandı. Konuyla ilgili olarak “Live Science” verilerine dayanan “Ohu.Az” haber verdi.

Bilim insanları uzun yıllardır evrende Dünya dışı medeniyetlerin teknolojik faaliyetlerine dair çeşitli işaretler arıyor. Ancak şimdiye kadar bu tür medeniyetlerin varlığını doğrulayan güvenilir kanıtlar bulunamadı. Araştırmanın yazarları, bunun olası nedenlerinden biri olarak yabancı medeniyetlerin çoktan yok olmuş olabileceği ihtimalini öne sürüyor.

Buna rağmen, yarattıkları teknolojik kalıntıların hala korunmuş olma ihtimali mevcut. Bilim insanları, bu tür izleri aramak için Ay'ı en umut verici bölgelerden biri olarak görüyor.

Bunun temel nedeni, Ay'ın kendine has doğal koşullarıdır. Ay'da atmosfer ve manyetik alan bulunmamaktadır. Bu nedenle Ay yüzeyi sürekli olarak meteoritlerin ve Güneş sistemi ile dışından gelen mikroskobik parçacık akışının etkisine maruz kalır.

Ayrıca Ay'da tektonik faaliyet ve sıvı su da yoktur. Bu sebeple yüzeyine düşen parçacıklar, Dünya'daki gibi aşınmaz veya diğer süreçlerin etkisiyle yok olmaz; Ay tozu içinde uzun süre korunabilir.

Araştırmacılar, bu tozların arasında çok eski zamanlarda yok olmuş yabancı medeniyetlerin teknolojik faaliyetlerinden geriye kalan son derece küçük parçaların bulunabileceğini tahmin ediyor.

Örneğin, devasa yapay uzay tesisleri, bu bağlamda Dyson küreleriveya yabancı medeniyetlere ait uzay araçları parçalandıktan sonra kalıntılarının yıldızlararası boşluğa yayılmış olması mümkündür.

Metal veya diğer yapay malzemelerden oluşan mikroskobik parçacıkların, akıllı medeniyetlerin yaşadığı yıldız sistemlerinden güçlü yıldız rüzgarlarıyla dışarı atılmış olması muhtemel görülüyor. Bunların çok uzun süre galaksi boyunca hareket edip nihayetinde Güneş sistemine girerek Ay yüzeyine düşmüş olabileceği düşünülüyor.

Bilim insanlarına göre, eğer bu tür teknolojik kalıntılar gerçekten mevcutsa, bunları Ay yüzeyinde tespit etmek ve bulmak, diğer gezegenlere kıyasla nispeten daha kolay olabilir.

Ancak şimdilik bu sadece bir bilimsel hipotez niteliğindedir. Ay'da yabancı medeniyetlere ait teknolojilerin veya kalıntılarının bulunduğunu doğrulayan hiçbir kanıt yoktur.