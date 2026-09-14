Manchester United derbide mağlup oldu

·25·Spor
Manchester United derbide mağlup oldu

İngiltere Premier Lig'in yeni haftasında Manchester United, kendi sahasında Manchester City'ye boyun eğdi. Old Trafford Stadyumu'nda gerçekleşen şiddetli derbi mücadelesi, ev sahibi ekip için hayal kırıklığı yaratan bir sonuçla sona erdi. Goal.com'un haberine göre, maçın kaderini tek bir gol belirledi ve bu mağlubiyet Michael Carrick'in öğrencilerinin sezona yaptığı zorlu başlangıcı devam ettirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Saha avantajını kullanamayan Manchester United

Karşılaşmanın 23. dakikasında ev sahibi ekip büyük bir avantaj yakalamıştı. Manchester City orta sahası Phil Foden'ın, Bruno Fernandes'e yaptığı sert müdahale sonrası hakem tarafından doğrudan kırmızı kartla cezalandırılmasıyla konuk ekip yaklaşık 70 dakika boyunca 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Ancak Michael Carrick'in takımı bu sayısal üstünlüğü tam anlamıyla kullanamadı.

İlk yarıda Marcus Rashford ve Kobbie Mainoo direğe takılsa da skor değişmedi. Hücumdaki düzensizlikler ve son paslardaki hatalar takıma pahalıya mal oldu.

Tartışmalı gol ve VAR kararı

Maçtaki tek gol ikinci yarının ortalarında geldi. Erling Haaland, uzak direk dibinden topu ağlara göndererek Manchester City'yi öne geçirdi. Bu pozisyon hakemler ve taraftarlar arasında birçok soru işareti yarattı.

Gollerden biri ofsayt şüphesiyle VAR sistemi tarafından uzun süre incelendi. Ancak hakemler, kadrodaki diğer bir oyuncunun aktif oyuna müdahale etmediğine karar vererek golü geçerli saydı. Bu durum ev sahibi ekibin itirazlarına neden oldu.

Youri Tielemans'ın hayal kırıklığı

Maç sonrasında MUTV kanalına verdiği röportajda Manchester United orta sahası Youri Tielemans, takımın soyunma odasında derin bir üzüntü hakim olduğunu gizlemedi. Belçikalı futbolcu, taraftarların önünde böyle bir sonuç almaktan dolayı duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

Onun ifadelerine göre takım, sahada boşlukları doğru değerlendiremedi, paslarda birçok hata yaptı ve son vuruşlarda aceleci davrandı. Tielemans, takımın kapasitesinin bundan çok daha yüksek olduğunu vurguladı.

Puan durumundaki zorlu tablo

Bu acı verici mağlubiyetin ardından Manchester United, İngiltere Premier Lig puan durumunda 13. sıraya geriledi. Takım, ilk dört maçın üçünde puan kaybederek sadece bir galibiyet alabildi.

29 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusuna göre takımın hızla toparlanması, hataları analiz etmesi ve sonraki maçlarda olumlu bir reaksiyon göstermesi şart. Sadece bu şekilde içinde bulunulan karmaşık durumdan çıkılabileceği vurgulandı.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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