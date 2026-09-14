New York'ta tarihi final: Zverev, Shelton'ı mağlup ederek 49 yıllık rekoru egale etti

Ödül havuzu 108 milyon doları bulan US Open 2026 nihayet sona erdi ve dünya tenis haritasında büyük bir değişim yarattı! Yerel taraftarların en büyük umudu olan genç Amerikalı yıldız Ben Shelton'a karşı oynanan gergin ve dramatik finalde Alexander Zverev iradesini ortaya koyarak şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Böylece Alman raket, kariyerindeki ikinci Grand Slam turnuvasını kazanarak sadece üç büyük efsanenin başardığı nadir bir istatistiğe ulaştı. Peki, Zverev bu sonuçla kimleri geride bıraktı ve finalde nasıl bir drama yaşandı?

4 setlik savaş ve New York'ta büyük yankı

ABD Açık'ın final mücadelesi, her iki tenisçi için de kariyerlerinin en önemli sınavlarından biri haline geldi:

Güvenli başlangıç: Zverev maça aktif başladı ve ilk seti 6-3 kazanarak öne geçti;

Tie-break gerilimi: İkinci sette ev sahibi tenisçi direnç gösterdi ancak tecrübe yine konuştu: 7-6;

Shelton'ın geri dönüşü: Üçüncü bölümde 5-7 ile Amerikalı sporcu oyuna ortak oldu;

Son nokta: Ancak dördüncü sette Alman yıldız rakibine şans tanımadı: 6-2.

Efsaneler arasında: 49 yıllık tarihin güncellenmesi

Zverev'den önce bir sezonda ilk iki Grand Slam şampiyonluğunu sadece üç tenisçi kazanmıştı: Jimmy Connors (1974), Guillermo Vilas (1977) ve Jannik Sinner (2024). 29 yaşındaki Zverev, bu listedeki dördüncü sporcu oldu.

Daha önce Roland Garros'ta zirveye çıkan Alman tenisçi, finallerdeki genel galibiyet dengesini 2-4'e getirdi. Bu onun mevcut sezondaki 2., profesyonel kariyerindeki ise tam 26. şampiyonluğu oldu.

Mevcut en iyiler listesi

Kariyerine devam eden erkek tenisçiler arasında Grand Slam şampiyonluk sayısı bakımından Zverev artık ilk 5 listesine yaklaşıyor:

Tenisçi Grand Slam şampiyonluk sayısı Novak Djokovic 24 Carlos Alcaraz 7 Jannik Sinner 5 Stan Wawrinka 3 Alexander Zverev 2 (Roland Garros, US Open)

Bilgi notu: US Open 2026 kadınlar tekler kategorisinde Elena Rybakina şampiyonluğa ulaşmıştı.

Sizce Alexander Zverev, 'Büyük Üçlü' döneminin sona ermesinin ardından Alcaraz ve Sinner hakimiyetine ciddi bir darbe vurabilir mi? Önümüzdeki sezonlarda kaç Grand Slam daha kazanabilir?

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