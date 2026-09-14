Dördüncü çocuğundan sonra anne işitme yetisini kaybetti

ABD'de dört çocuk annesi bir kadın, doğumdan sonra ciddi işitme sorunlarıyla karşılaştı. Bebeğinin ağladığını bile duyamaz hale gelen kadın, çocuklarının sesini bir daha asla duyamayacağından korktu.

29 yaşındaki yazılım mühendisi Madison Ray, dördüncü çocuğunu dünyaya getirdikten sonra işitme yetisinin keskin bir şekilde azaldığını belirtti. Bu durumun doğum sonrası hormonal değişikliklerle bağlantılı olduğunu tahmin ediyordu.

Madison başlangıçta bunu doğum sonrası görülen normal ve geçici bir durum sandı. Ancak kulaklarında başlayan şiddetli çınlama geçmedi ve işitme yetisi giderek kötüleşti.

“Kızım ağladığında onu duyamıyordum. Eşim evde olmadığında, onu gözlemleyebilmek için sürekli onunla aynı odada kalmam gerekiyordu,” dedi Need To Know yayınına.

Çocuklarının ne dediğini anlamak için onlara yakın durup dudak hareketlerini takip etmek zorunda kaldı. Büyük çocukları ise anneleriyle konuşmadan önce yanına gitmeleri, omzuna dokunmaları ve yüzüne bakmaları gerektiğini çabucak kavradılar.

Madison'ın dört çocuğu şu anda 9, 8, 6 yaşlarında ve 18 aylık. Kendisi, Şubat 2025'teki hamileliğinin her zamanki gibi düşük riskli ve sorunsuz geçtiğini vurguladı.

İşitme sorunu işini ve sosyal hayatını da ciddi şekilde etkiledi. Madison iş toplantılarında transkriptlerden faydalandı, insanların söylediklerini anlamak zorlaştığı için sosyal etkinliklerden kaçınmaya başladı.

“Sabahları spor salonunda kimse yokken egzersiz yapıyordum. İnsanlar benimle konuştuklarında onları kasten görmezden geldiğimi düşünmelerini istemiyordum,” dedi.

Madison, eğitmeni duyamayacağından endişelendiği için çeşitli fitness derslerine de gitmedi. İnsanlardan söylediklerini tekrar tekrar istemek ise ona rahatsızlık vermeye başlamıştı.

Ailesi bu süreçte ona büyük destek oldu. Madison'ın hayat arkadaşı ve en küçük çocuğunun babası Tim Hope da onu her zaman destekledi.

Daha sonra yapılan işitme testi, Madison'ın işitme seviyesinin normalin çok altında olduğunu gösterdi. Kulak Burun Boğaz uzmanına sevk edildi ancak randevu sırası altı aydan fazla sürdü.

Bunun üzerine Proliance Surgeons Puget Sound Ear Nose and Throat kliniğinde çalışan Dr. Daniel Lee'ye başvurdu. Uzman, kendisinde otoskleroz olabileceğini tahmin etti.

Otoskleroz, orta kulaktaki çok küçük kemiklerden biri olan üzengi kemiğinin hareketinin kısıtlanmasıyla ilgili bir durumdur ve işitme yetisini etkiler.

Başlangıçta Madison'a işitme cihazı kullanması tavsiye edildi. Ancak sonraki muayenede işitme kaybının daha da kötüleştiği belirlendi ve cerrahi müdahalenin gerekli olduğuna karar verildi.

Ocak 2026'da, doğumdan neredeyse bir yıl sonra, Madison'ın işitme kaybı çok arttı ve kulağından ameliyat oldu. Ameliyat sırasında Dr. Lee otoskleroz teşhisini doğruladı.

Dört ay sonraki kontrolde, ameliyat edilen kulaktaki işitme yetisinin tekrar normal seviyeye döndüğü anlaşıldı.

Madison, Haziran 2026'da ikinci kulağından da ameliyat oldu. Ameliyattan sonraki ilk birkaç hafta hiçbir şey duyamadığını, ancak sonrasında işitme yetisinin çok hızlı iyileşmeye başladığını belirtti.

“Aniden her şey bana çok yüksek gelmeye başladı. O sırada kulaklarımdaki çınlama da durdu. Bu benim için büyük bir rahatlama oldu,” dedi.

Madison, bu zor dönemin onu çok korkuttuğunu ancak şu anda hayatındaki her şey, özellikle de duyu organları için minnettar olduğunu söyledi.

Bu olayın, annelerin ne kadar güçlü olduğunu ve birçok zorluğun üstesinden geldiklerini daha derinlemesine anlamasını sağladığını vurguladı.