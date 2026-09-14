Erdoğan, Türkiye'deki Yahudi vatandaşların Roş Aşana bayramını kutladı

·2·Dünya
Erdoğan, Türkiye'deki Yahudi vatandaşların Roş Aşana bayramını kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkedeki Yahudi vatandaşların Yahudi Yeni Yılı olan Roş Aşana bayramını kutladı.

Devlet başkanı tebrik mesajında, bayramın sadece Türkiye ve bölgede değil, aynı zamanda tüm dünyada barış ve huzura vesile olmasını diledi.

«Yahudi vatandaşlarımızın Roş Aşana bayramını tebrik ediyor, bu bayramın sadece bölgemizde değil, tüm dünyada barış ve huzura vesile olmasını diliyorum».

Roş Aşana nedir?

Roş Aşana, Yahudi takvimine göre Yeni Yıl bayramı olup genellikle Tişri ayının birinci ve ikinci günlerinde kutlanır.

Bayram, Yahudi geleneklerinde önemli dini günlerden biri olarak kabul edilir. Yeni yılın başlangıcını simgelemesinin yanı sıra, geride kalan dönemi değerlendirme ve gelecek yıl için iyi dileklerde bulunma geleneklerini de kapsar.

Bu yıl Roş Aşana ne zaman kutlandı?

2026 yılında Roş Aşana 11–13 Eylül tarihlerine denk geldi.

Bayram vesilesiyle dünyanın dört bir yanındaki Yahudi toplulukları dini törenlere ve geleneksel etkinliklere katıldı.

Erdoğan'ın mesajında barış teması

Türkiye Cumhurbaşkanı'nın tebrik mesajında özellikle barış ve huzur temennilerine vurgu yapıldı.

Bu tür bayram tebrikleri, ülkedeki farklı dini ve etnik topluluklara hitap etmesi ve onların kültürel ve dini geleneklerine duyulan saygıyı ifade etmesi açısından önem taşımaktadır.

Böylece Erdoğan'ın Roş Aşana vesilesiyle gönderdiği tebrik mesajı, sadece bayram kutlaması değil, aynı zamanda barış fikrini öne çıkaran siyasi ve sosyal bir mesaj olarak da öne çıktı.

Recep Tayyip ErdoğanRoş AşanaTürkiyeYahudi VatandaşlarBayram Mesajı
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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