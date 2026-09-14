Leopar saldırısında küçük köpek beklenmedik bir şey yaptı

Hindistan'da küçük bir ev köpeği, bahçesine gizlice giren bir leoparla boğuşarak yırtıcıyı kaçmaya zorladı. İlginç olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde evin dışında uyuyan bir köpek görülüyor. Hava karardığında büyük bir leopar kimseye fark ettirmeden bahçeye giriyor ve uyuyan köpeğe saldırıyor.

Ancak leopar, küçük köpekten böyle bir direniş beklemiyordu. Köpek anında uyanarak kendisinden birkaç kat büyük olan yırtıcıya karşı saldırıya geçiyor. Dişleriyle leopara saldırıyor ve geri adım atmıyor.

Bunun ardından iki hayvan arasında şiddetli bir boğuşma başlıyor. Birbirleriyle dövüşerek bahçede uzun süre mücadele ediyorlar. Sonunda leopar burada kalmaktan vazgeçip kaçıyor.

En ilginç olanı ise küçük köpeğin de yırtıcının peşinden koşarak onu bahçenin dışına kadar kovalaması. Ancak o zaman evden bir kişi dışarı çıkıyor.

Olay, 8 Eylül Salı akşamı Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki Rudraprayag bölgesinde meydana geldi. Bu durum "Need To Know" tarafından bildirildi.

Leopar ile yaşanan korkutucu saldırıya rağmen, cesur köpek olaydan hiçbir yara almadan kurtuldu.

Ancak bu olay yerel halk arasındaki endişeyi daha da artırdı. Son haftalarda leoparların yerleşim yerleri ve evlerin yakınında görülme vakalarının arttığı belirtiliyor.

Halk temsilcileri, bir sonraki saldırının insanlar için ciddi bir tehlike oluşturabileceğinden endişe duyduklarını dile getirdi. Köy sakinleri, Orman Departmanından gece devriyelerini artırmalarını ve leoparların hareketlerini izlemelerini talep etti.

Rudraprayag bölgesi, leopar saldırılarıyla ilgili ünlü bir tarihe de sahip. Bir zamanlar burada "Rudraprayag İnsan Yiyen Leoparı" halkı paniğe sürüklemişti. Bilgilere göre, 100'den fazla insanın ölümüne neden olmuştu.

Ünlü İngiliz avcı Jim Corbett, bu hayvanı uzun süre takip etmiş ve nihayet 1926 yılında onu avlayarak öldürmüştü.