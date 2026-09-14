Manchester derbisinde skandal: Haaland'ın golünün hatalı olduğu resmen kabul edildi

·9·Spor
Manchester derbisinde skandal: Haaland'ın golünün hatalı olduğu resmen kabul edildi

İngiltere Premier Lig'in en ateşli karşılaşması olan Manchester derbisinin ardından tüm futbol kamuoyunu sarsan bir açıklama yapıldı! Old Trafford'da oynanan gergin maçta Manchester Citytakımına 1-0'lık galibiyeti getiren Erling Haaland'ın tek golünün aslında iptal edilmesi gerekiyordu. İngiliz hakem kurulu, Manchester Unitedkulübünden resmen özür dileyerek vahim hatayı kabul etti. Peki, VAR odasında aslında neler yaşandı ve Michael Oliver nasıl yanıltıldı?

60. dakikadaki şok: Oliver neden kararından döndü?

Maçın kaderini belirleyen tartışmalı pozisyon 60. dakikada yaşandı. Gazeteci Ben Jacobs tarafından yayınlanan Pro Ref resmi raporunda şu detaylar yer aldı:

  • İlk doğru karar: Maçın hakemi Michael Oliver, ofsayt gerekçesiyle Haaland'ın golünü anında iptal etti;

  • VAR'ın aceleciliği: Video yardımcı hakemler çizgiyi çizerken Haaland'ın ofsaytta olmadığını belirledi ancak...

  • Gözden kaçan figür: Atak fazında yer alan Enzo Fernandez topa dokunmasa da pozisyona doğrudan aktif müdahalede bulundu;

  • Kural ihlali: VAR sisteminin orta hakemi saha kenarındaki monitöre davet edip sübjektif değerlendirme yaptırması gerekiyordu ancak bunu yapmayarak golü doğrudan onaylattı.

Hakem kurulunun resmi itirafı

«Sahadaki hakemin ilk kararı ofsayt yönündeydi. VAR, Enzo'nun pozisyona olası etkisini hesaba katmadı ve pozisyonun tekrar izlenmesini tavsiye etmeliydi. Manchester Unitedkulübü ile iletişime geçtik ve hakem hatası yapıldığını kabul ettik».

Bu itiraf maçın sonucunu değiştirmeyecek olsa da, 'Kırmızı Şeytanlar' cephesinde haklı bir tepki dalgasını güçlendirdi.

Galibiyeti getiren pozisyonun analizi

Durum

Hakem kararı

Doğru değerlendirme (Pro Ref sonucu)

Sahadaki hakem (M. Oliver)

Golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti

Doğru karar idi

VAR müdahalesi

Haaland'ın çizgisine bakarak golü geçerli saydı

Vahim hata, pozisyona etkisi değerlendirilmedi

Nihai karar

1-0'lık City galibiyeti tescillendi

Hakem hatası olarak resmen kabul edildi

Sizce VAR sistemi geldikten sonra Premier Lig'de hatalar azaldı mı yoksa aksine arttı mı? United'ın bu şekilde puanının gasp edilmesine ne diyorsunuz?

Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin ve Premier Lig tutkunu tüm arkadaşlarınızla bu skandal gelişmeyi Telegram üzerinden paylaşın!

Manchester UnitedManchester CityErling HaalandVARPremier Lig
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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