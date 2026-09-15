Gezginler için beklenmedik şok ve yeni kısıtlamalar: Tayland'da 15 Eylül'den itibaren neler değişti?

Dünyanın en popüler turizm merkezlerinden biri olan Tayland Krallığı, yabancı turistlerin ülkede kalış düzenini beklenmedik bir şekilde ciddi ölçüde gözden geçirdi ve katı kısıtlamalar getirdi. Krallığın resmi yayın organı olan «Royal Gazette»de yayımlanan hükümet kararına göre, 15 Eylül Salı gününden itibaren dünya genelinde 60 ülke vatandaşı için geçerli olan 60 günlük vizesiz kalış süresi tam yarıya indirilerek 30 gün olarak belirlendi. Bu belge, Temmuz 2024'te 93 ülke vatandaşına verilen geniş kapsamlı 60 günlük imtiyazlı rejimin resmen iptal edildiği anlamına geliyor.

Artık bu listede yer alan ülkelerin turistleri, Siam Körfezi kıyılarında sadece bir ay boyunca özgürce tatil yapabilecekler. Aynı zamanda, sınır geçişleri (vize turu/vizaran) yapanlar için de yeni bir engel getirildi: Kara sınırlarının bir yılda sadece 2 kez kullanılmasına izin veriliyor. Peki, Bangkok yetkilileri neden böyle bir karar aldı, 15 Eylül'e kadar ülkeye girmeyi başaran turistlerin akıbeti ne olacak ve süreyi bir ay daha uzatma prosedürü nasıl işliyor?

60 günlük imtiyaz kaldırıldı: Yeni kuralların detayları

Tayland hükümetinin kararının ana maddeleri:

Yarıya düşüş: 60 ülke vatandaşı için Tayland'a turistik amaçlı vizesiz giriş süresi 60 günden 30 güne indirildi;

2024 tarihli kararın iptali: Temmuz 2024'te turizmi teşvik etmek için getirilen 93 ülke için genişletilmiş imtiyazlı rejim yürürlükten kalktı;

Karar yürürlüğe girdi: «Royal Gazette»de resmen yayımlanan bu düzenleme, 15 Eylül'den itibaren tam olarak uygulanmaya başlandı.

15 Eylül sınırı: Kimler 60 gün kalabilir?

Turistlerin ülkeye ne zaman giriş yaptığı belirleyici öneme sahip:

Eski kurala göre gelenler: 15 Eylül'e kadar Tayland sınırından geçen turistler, ülkede daha önce belirlenen tam 60 gün boyunca kalma hakkını koruyor;

15 Eylül'den sonra gelenler: Bu tarihten itibaren krallığa adım atan tüm vatandaşların pasaportlarına sadece 30 günlük giriş damgası vurulacak;

Süreyi bir kez uzatma imkanı: 30 günlük süre dolduktan sonra turistler, Tayland Göçmenlik Bürosu birimlerine resmen başvurarak izinlerini bir kez daha (genellikle ek 30 gün için) uzatabilirler.

«Vize turu»na sert darbe: Kara sınırına getirilen kısıtlama

Uzun süre Tayland'da yaşayıp komşu ülkelere giriş-çıkış yapma uygulaması kısıtlandı:

Yılda sadece 2 kez: Kara sınır kapıları (Kamboçya, Laos, Malezya veya Myanmar güzergahları) üzerinden vizesiz giriş-çıkış artık bir takvim yılında en fazla iki kez mümkün olacak;

Yasadışı ikametin önlenmesi: Yetkililer bu kısıtlamayla, turist maskesi altında ülkede yıllarca yaşayıp yasadışı çalışan yabancı akınını kontrol altına almayı hedefliyor;

Turizm sektörüne etkisi: Plajlarda kışlamayı ve uzun tatil yapmayı planlayan binlerce gezgin artık özel uzun dönem vizeleri almak zorunda kalacak.

Tayland'ın vizesiz rejimi kısaltmasının Asya turizm pazarında büyük değişikliklere yol açması ve tur paketlerinin dağılımını doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Sizce Tayland hükümetinin vizesiz süreyi 60 günden 30 güne indirmesi ve «vize turu»nu kısıtlaması, ülkenin turistik cazibesini olumsuz etkiler mi, yoksa bu düzeni sağlamlaştırmak için gerekli bir önlem miydi? Seyahat etmek için 30 günlük süre size yetiyor mu? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve seyahat tutkunları için çok önemli olan bu haberi tüm arkadaşlarınızla ve tatil planlayan yakınlarınızla paylaşın!