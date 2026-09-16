Xiaomi, Oppo, Vivo ve Honor ortak dosya aktarım standardını tanıttı

·6·Teknoloji
Xiaomi, Oppo, Vivo ve Honor ortak dosya aktarım standardını tanıttı

Akıllı telefon pazarındaki lider markalar, veri paylaşım sürecini kökten basitleştiren yeni bir teknoloji sundu. Ixbt.com'un haberine göre, Inter-Transfer Alliance; Xiaomi, Oppo, Vivo ve Honor cihazları arasında tek dokunuşla dosya aktarımına olanak tanıyan Tap to Transfer teknik standardını duyurdu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu yeni özellik, kullanıcıların günlük hayatta büyük boyutlu verileri hızlı ve ekstra adımlar olmadan paylaşmalarını sağlıyor. Uzmanlar, bu çözümün farklı ekosistemlerdeki akıllı telefonlar arasındaki etkileşimi daha rahat bir aşamaya taşıyacağını belirtiyor.

Çalışma prensibi ve teknik imkanlar

Tap to Transfer standardı, iki temel teknoloji olan NFC ve Wi-Fi üzerinden doğrudan P2P bağlantı kombinasyonuna dayanmaktadır. Cihazları birbirine bağlamak için kullanıcıların arka panellerini birbirine dokundurması yeterlidir.

Ardından akıllı telefonlar bağlantıyı otomatik olarak onaylar ve veriler yüksek hızlı Wi-Fi kanalı üzerinden aktarılmaya başlar. İşlem için herhangi bir ek uygulama yüklenmesi gerekmez, bu da kullanıcıların zamandan önemli ölçüde tasarruf etmesini sağlar.

Avantajları ve gelecek planları

Geliştiricilerin verdiği bilgilere göre, Tap to Transfer harici bir ağa bağlı kalmadan çalışır ve mobil veri harcamaz. Bu özellik, özellikle büyük boyutlu fotoğraf ve videoların internet veya kısıtlama olmadan aktarılmasında büyük önem taşır.

Yeni teknoloji, Xiaomi, Oppo, Vivo ve Honor mühendislik ekipleri tarafından ortaklaşa geliştirilmiş ve test edilmiştir. İlk uyumlu cihazlar, bu özelliği yılın Ekim ayı ortalarından itibaren sistem güncellemeleri aracılığıyla almaya başlayacaktır.

XiaomiOppoVivoHonorTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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