Nubia NaviX Ultra: Gelişmiş AI ve rekor kıran batarya tanıtıldı

·2·Teknoloji
Nubia NaviX Ultra: Gelişmiş AI ve rekor kıran batarya tanıtıldı

Nubia, yeni amiral gemisi akıllı telefonu NaviX Ultra'nın satışa sunulduğunu duyurdu. Mobil pazarda yapay zeka yeteneklerini yeni bir seviyeye taşıması beklenen ilk büyük cihazlardan biri olan bu model, teknik özellikleriyle anında dikkatleri üzerine çekti. Bu bilgi Ixbt.com tarafından aktarılıyor.

Yapay zeka ve yeni nesil bellek

ixbt.com verilerine göre Nubia NaviX Ultra, kendi sınıfında yapay zekayı destekleyen ilk akıllı telefon olarak kabul ediliyor. Cihazda, yeni bir arayüze sahip Doubao mobil asistanı bulunuyor; bu asistan sorguları derinlemesine anlama, karmaşık görevleri yerine getirme, verileri hatırlama ve güvenlik sağlama olmak üzere dört temel alanda çalışıyor.

Özellikle belirtmek gerekir ki akıllı telefon, Changxin LPDDR5X RAM ile donatılmış ilk seri üretim cihaz olma özelliğini taşıyor. Bu belleğin çalışma hızı saniyede 10667 Mbit seviyesinde. Changxin Memory temsilcilerine göre bu lansman, Çin üretimi yüksek hızlı mobil DRAM belleğin ticari aşamaya geçtiğini gösteriyor.

Yüksek performans ve gelişmiş kamera

Cihazın kalbinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi yer alıyor. Mükemmel performansını korumak için üç boyutlu havalandırmaya sahip ve 7100 milimetrekarelik ısı dağıtım alanına sahip Galaxy Cooling System soğutma sistemi entegre edilmiş. Ayrıca kullanıcılara en az 512 GB dahili depolama alanı sunuluyor.

Akıllı telefonun optik yetenekleri de oldukça etkileyici. Cihaz, 200 megapiksel ana sensöre sahip amiral gemisi üçlü kamera modülü ile donatılmış. Ön panelde ise 1,5K çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inçlik düz bir ekran bulunuyor.

Benzersiz tasarım ve otonomi

Etkileyici teknik özelliklere rağmen gövde kalınlığı sadece 7,62 milimetre. Buna rağmen cihazın içine 7100 mAh kapasiteli beşinci nesil Nanhai batarya yerleştirilmiş. Bu, kullanıcılara şarj endişesi yaşamadan uzun süre aktif kullanım imkanı tanıyor.

Cihazın kendine has özelliklerinden biri de yapay zekayı destekleyen özel bir düğme. Bu düğme, asistanla hızlı iletişim kurma ve parmak izi okuma görevlerini birleştiriyor. Sonuç olarak kullanıcı, hem komutları yerine getirebiliyor hem de kimlik doğrulaması yapabiliyor. Projenin hayata geçirilmesinde BOE, Samsung Semiconductor ve Goodix Technology gibi lider şirketler de ortak olarak yer aldı.

NubiaNaviX UltraAkıllı TelefonYapay ZekaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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