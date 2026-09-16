iPhone 18 Pro fotoğrafların gerçekliğini kanıtlayabilecek

·5·Teknoloji
iPhone 18 Pro fotoğrafların gerçekliğini kanıtlayabilecek

Yapay zeka teknolojilerinin hızla geliştiği ve her türlü fotoğrafın kolayca değiştirilebildiği veya sahtesinin yapılabildiği bir dönemde Apple, bir sonraki amiral gemileri için önemli bir çözüm sundu. ixbt.com'un haberine göre, gelecek nesil iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde, fotoğrafların gerçekliğini garanti eden özel Apple Reference Image sistemi kullanılacak. Bu yenilikçi yaklaşım, modern dijital dünyada her karenin orijinal olduğunu kanıtlayan benzersiz bir dijital negatif işlevi görecek. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni teknolojinin temel görevi, elde edilen görüntünün gerçekten akıllı telefon kamerası tarafından oluşturulduğunu ve sonrasında hiçbir düzenlemeye maruz kalmadığını doğrulamaktır. Uzmanların açıklamasına göre, özel mod etkinleştirildiğinde kamera sensörü, çekim süreci biter bitmez piksel verilerini kriptografik olarak imzalar. Sonuç olarak cihazda; orijinal verileri, sensör bilgilerini ve kriptografik zaman damgalarını içeren korumalı bir kopya oluşturulur.

Dijital negatif ve gizlilik

Sistemin çalışma prensibi, kullanıcılar için rahat ve güvenli olacak şekilde titizlikle düşünülmüştür. Standart fotoğraf her zamanki gibi kaydedilir ve istenildiği gibi düzenlenebilir, ancak değiştirilemez dijital negatifi yalnızca cihazın kendisinde gizli tutulur. Fotoğrafın gerçekliğini doğrulamak gerektiğinde, üzerinde işlem yapılmamış korumalı veriler Apple'ın Private Cloud Compute hesaplama ortamına gönderilir ve görüntü orada yeniden oluşturulur.

Apple'ın sunduğu bu koruma mekanizması; veri değiştirme, işletim sistemine sızma, donanım saldırıları ve çeşitli kriptografik tehditlere karşı koymak için tasarlanmıştır. Her bir kare için güvenilirlik seviyesi özel hesaplamalarla belirlenir. Herhangi bir dolandırıcılık veya sahtecilik durumu tespit edilirse, şirket söz konusu fotoğrafa olan güveni resmen geri çekme hakkına sahiptir.

Güvenlik ve gelecekteki önemi

Bu teknolojinin bir diğer önemli yönü de kullanıcının kişisel mahremiyetini tam olarak sağlamasıdır. Sistem, fotoğrafı çeken kişi hakkındaki genel bilgileri ifşa etmez. Ayrıca, aynı sensörle çekilen farklı fotoğrafların birbirine bağlanmasına izin vermez, bu da kişisel gizliliği garanti eder.

Günümüzde üretken yapay zekanın oluşturduğu sahte içeriklerin dünya çapında ciddi bir sorun haline geldiği bir dönemde, iPhone 18 Pro akıllı telefonlarındaki bu özelliğin gazetecilik, kolluk kuvvetleri ve sıradan kullanıcılar için gerçek bilgileri ayırt etmede önemli bir araç olması bekleniyor.

AppleIPhoneTeknolojiHaberlerYapay Zeka
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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