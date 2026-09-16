Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı

·31·Spor
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı

Asya Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanan karşılaşmada Al-Nassr, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Ain karşısında ağır bir mağlubiyet aldı. Goal.com'un haberine göre, Suudi Arabistan'ın yıldızlar topluluğu deplasmanda 0-4 mağlup oldu. Bu sonuç, Portekizli forvet Cristiano Ronaldo'nun Orta Doğu kariyerindeki en farklı mağlubiyet olarak tarihe geçti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Turnuvanın ilk turunda şanssızlık yaşayan Al-Nassr, maç boyunca rakibinin üstünlüğüne karşı koyamadı. İki kez Asya şampiyonu olan Al-Ain oyuncuları sahada üstünlüklerini net bir şekilde ortaya koydu. Karşılaşma ev sahibinin tam kontrolünde geçerken, Suudi Arabistan ekibi savunmadaki basit hatalar nedeniyle ağır bir darbe aldı.

Gol pozisyonları ve kritik anlar

Maçın skoru henüz 25. dakikada değişti. Ev sahibi ekipte Soufiane Rahimi rakip fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. İkinci yarının başlarında da Al-Ain'in atakları sonuç verdi ve yine Soufiane Rahimi, 60. dakikadan sonra kendisinin ikinci, takımının ise ikinci golünü kaydetti.

Konuk ekip için durum daha da zorlaştı. Maçın bitimine 18 dakika kala Soufiane'nin kardeşi, Al-Nassr kalesini üçüncü kez havalandırdı. Ardından Soufiane, golcü kimliğinin yanı sıra Georgios Giakoumakis'e yaptığı asistle maçın skorunu 0-4 olarak belirledi.

Kariyerindeki 980. golünü atmayı hedefleyen 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, bu kez istatistiklerini geliştiremedi. Portekizli yıldız maçın sonlarına doğru serbest vuruştan farkı azaltmaya çalıştı ancak sert şutunu Al-Ain kalecisi Khalid Eisa zorlanmadan kurtardı.

Teknik direktörün sorumluluğu ve antirekor

Mağlubiyetin ardından Al-Nassr teknik direktörü, takımın kötü oyununun tüm sorumluluğunu üstlendiğini belirtti. Maç sonu basın toplantısında oyuncuların elinden geleni yaptığını ancak takımın genel olarak zayıf bir performans sergilediğini itiraf etti.

Goal.com verilerine göre bu sonuç, Cristiano Ronaldo'nun Ağustos 2022'den bu yana aldığı en ağır yenilgi oldu. O dönemde eski kulübü Manchester United, İngiltere Premier Ligi'nde Brentford karşısında yine 0-4'lük bir skorla mağlup olmuştu.

Cristiano RonaldoAl-NassrAl-AinAsya Şampiyonlar LigiFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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