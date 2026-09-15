Ralph Lauren'e küresel boykot: Gal Gadot yüzünden moda devi krizin eşiğinde

Dünya moda endüstrisi ve sosyal medya dünyasında büyük bir jeopolitik ve etik tartışma alevlendi. Ünlü Amerikan moda evi Ralph Lauren, Modern Luxury dergisinin Eylül sayısı kapağı için çekilen özel bir fotoğraf çekiminin ardından milyonlarca kullanıcının sert tepkisi ve boykot çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. Bunun nedeni, Hollywood yıldızı ve İsrail asıllı aktris Gal Gadot'un bu kampanyanın ana yüzü olmasıydı. Tel Aviv'deki lüks The Jaffa otelinde, Ralph Lauren Sonbahar 2026 koleksiyonuna ait altın rengi bir elbiseyle poz veren aktris, Gazze Şeridi'ndeki yıkıcı askeri operasyonların arka planında sosyal medya kullanıcılarının ciddi öfkesini üzerine çekti.

Aktrisin geçmişte İsrail Savunma Kuvvetleri'nde (IDF) askerlik yapmış olması nedeniyle birçok aktivist, markanın ürünlerini tamamen boykot etmeye ve hesaplarını engellemeye çağırıyor. Ancak bu boykota alaycı bir şekilde yaklaşan başka bir grup gözlemci, öfkeli eleştirmenlere modacı Ralph Lauren'in gerçek biyografisini ve kökenlerini iyice incelemelerini hatırlattı. Peki, Ralph Lauren markasına karşı düzenlenen küresel boykot moda evini yıkabilir mi, ünlü modacının gerçek soyadı ve kökleri neye dayanıyor ve Gal Gadot etrafındaki milyarlık ticaret anlaşmaları nasıl ilerliyor?

“Çocuk katili ve Siyonist atık”: Sosyal medyadaki kitlesel isyan ve lanetler

Sosyal medya kullanıcılarının sert tepkileri ve boykot talepleri:

“Elveda, Ralph Lauren!”: Ağ aktivistleri, markanın eski bir İsrail askeriyle iş birliği yapmasını acımasızlık olarak nitelendirerek, “Proshay, Ralph Lauren, navsegda” (Elveda Ralph Lauren, sonsuza dek) sloganıyla kampanya başlattı;

Sert yorumlar dalgası: “IDF askeri Gadot ve Ralph Lauren boykot edilsin! Çocuk katilleri utanmalı ve hapse atılmalı. Bu gerçek bir nefret ve büyük bir hayal kırıklığıdır” gibi binlerce nefret dolu yorum yapılıyor;

Ürünlerden kitlesel vazgeçiş: Binlerce müşteri Ralph Lauren sayfalarından ayrılarak, bundan sonra kıyafetlerini ve parfümlerini asla satın almayacaklarını bildirdi;

Tarafların sessizliği: Sosyal medyada devam eden bu kitlesel baskıya rağmen, ne moda evinin kurucusu Ralph Lauren ne de aktris Gal Gadot şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yaptı.

Frank Lifshits'ten Ralph Lauren'e: Eleştirmenlerin unuttuğu gerçek biyografi

Moda eleştirmenlerinin bir kısmı boykotçulara tarihi hatırlattı:

Yahudi göçmen ailesi: Modacı 14 Ekim 1939'da New York'un Bronx bölgesinde doğmuş olup, anne ve babası Doğu Avrupa'dan göç eden Yahudi göçmenlerdi;

Lifshits ve Kotlyar kökleri: Geleceğin modacısının babası Frank Lifshits 1920'de Pinsk'ten, annesi Frida Kotlyar ise 1921'de Grodno şehrinden ABD'ye göç etti. Aile içinde sadece Yidiş dili konuşuluyordu;

Soyadı değişikliği: 1955 yılında, 16 yaşındayken geleceğin yıldızı, kulağa hoş gelmeyen gerçek soyadı Lifshits'i, daha melodik olan Lauren ile değiştirdi;

Alaycı soru: Uzmanlar, “Aslen Yahudi olan ve köklerini hiçbir zaman inkar etmeyen Lauren markasını, İsrailli bir aktris yüzünden boykot etmek gülünç değil mi?” diyerek eleştirmenleri bilgisizlikle suçluyor.

Tel Aviv'deki fotoğraf çekimi ve Gadot'un büyük işi

Sansasyonel kampanya ve aktrisin ticari başarısının detayları:

Modern Luxury kapağı: Tartışmanın merkezindeki ünlü fotoğraf çekimi, Tel Aviv'in tarihi Yafa bölgesinde bulunan The Jaffa otelinde, Ralph Lauren Sonbahar 2026 koleksiyonunu tanıtmak için düzenlendi;

İtalyan devinin satın alımı: Tartışmaların alevlendiği bir dönemde, Gal Gadot'un kurucu ortağı ve büyük yatırımcısı olduğu Amerikan markası Goodles, İtalya'nın en büyük gıda devi Barilla tarafından resmen satın alındı;

Sır gibi saklanan milyonlar: Bu küresel anlaşmanın toplam değeri ve İsrailli aktrisin aldığı pay resmi olarak açıklanmadı, ancak rakamın birkaç on milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Dünya markası etrafındaki bu siyasi-moda krizi, büyük iş dünyası, Hollywood yıldızları ve jeopolitik çatışmalar tek bir noktada kesiştiğinde ne tür tehlikeli sonuçlar doğabileceğini bir kez daha gösterdi.

Sizce ünlü moda markalarının siyasi ve askeri çatışmalara karışan yıldızlarla iş birliği yapması, onların küresel itibarını ve satışlarını gerçekten zedeleyebilir mi? Hayranların Ralph Lauren markasını boykot etme çağrılarını destekliyor musunuz, yoksa bunu bilgisizlik olarak mı görüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve moda dünyasındaki bu sansasyonel kriz hakkındaki analiz makalesini tüm arkadaşlarınızla ve moda tutkunlarıyla paylaşın!