Xiaomi 18 Pro Max'in ikincil ekranı yapay zeka ile uygulama oluşturuyor

Xiaomi, yeni amiral gemisi cihaz serisinde arka ekranın kullanım imkanlarını kökten genişleten yeni bir özellik tanıttı. ixbt.com'un bilgilerine göre, Xiaomi 18 Pro Max sahipleri artık yapay zeka desteğiyle doğrudan kendi isteklerine göre küçük uygulamalar oluşturabilecekler. Bu yenilik, mobil teknoloji pazarında ikincil ekranların evrimindeki en büyük güncellemelerden biri olarak kabul ediliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yapay zeka ile kişisel mini uygulamalar

Önceki nesil cihazlarda arka ekranlar yalnızca duvar kağıtları, bildirimler veya hazır araç takımlarını (widget) göstermek için hizmet verirken, artık kullanıcılar kendi ihtiyaçlarına göre özel araçlar oluşturabilecekler. Resmi tanıtımda gösterildiği üzere, yapay zeka yardımıyla hazırlanan mini uygulamalar arasında yumurta pişirme zamanlayıcısı, su içmeyi hatırlatan bildirimler, çalışma zamanlayıcısı, İngilizce öğrenme antrenörü ve tarif öneren kartlar yer alıyor.

Oluşturulan kişisel araçları arka ekrana kolayca sabitlemek ve günlük hayatta aktif olarak kullanmak mümkün. Bu, kullanıcının şirket tarafından önceden hazırlanan sınırlı listeyle yetinmeyip, kendi alışkanlıklarına uygun fonksiyon setlerini bağımsız olarak oluşturmasına olanak tanıyor.

Evrim ve kullanıcı etkileşimi

Bu yeni sistem, bir yıl önce tanıtılan Xiaomi 17 Pro modelinin fikrinin mantıksal bir devamı niteliğinde. Şirketin sunduğu resmi verilere göre, geçen süre zarfında kullanıcılar geçiş ekranları ve kartlarla günde 4 milyondan fazla etkileşime girdi. Ayrıca her gün ortalama 3,5 milyondan fazla yeni duvar kağıdı eklendi.

Xiaomi analistleri ve mühendisleri, kullanıcıların ikincil ekran kullanım ihtiyaçlarının birbirinden keskin bir şekilde farklılaştığını dikkate aldı. Bu nedenle, yeni nesil cihazlarda bu yardımcı ekranı basit bir bilgi panelinden, hemen hemen her küçük günlük göreve uyarlanabilen kullanışlı bir araca dönüştürmeye karar verildi.

Şirket yetkilileri, bu işlevselliği daha da zenginleştirmek amacıyla popüler içerik üreticileriyle iş birliği yapıldığını belirtti. Bu yaratıcılarla birlikte arka ekranın kullanımı için yeni ve ilginç senaryolar geliştiriliyor. Bu adım, gelecekte tüm akıllı telefon pazarında yeni bir trendin temellerini atabilir.