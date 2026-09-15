Alaska'da 15 yaşındaki çocuk alabora olan teknenin üzerinde iki gün hayatta kaldı

ABD'nin Alaska eyaleti yakınlarındaki Bering Denizi'nde 15 yaşındaki bir genç, alabora olan balıkçı teknesinin üzerinde yaklaşık iki gün, yani 62 saat boyunca kalarak hayatta kaldı. Konuyla ilgili haberi AP News duyurdu.

Derek Parker Ag'naanga, St. Lawrence Adası yakınlarında 35 yaşındaki ağabeyi ve kuzeniyle birlikte balık tutmak için denize açılmıştı. Küçük teknenin alabora olmasının ardından üç yolcunun da kayıp olduğu düşünülerek arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Genç, soğuk suda yiyeceksiz ve susuz kalmasına rağmen alabora olan teknenin gövdesine tırmanarak ona sıkıca tutundu. Kurtarma anında çekilen videoda, gencin sarı bir ceketle teknenin üzerinde diz çökmüş halde olduğu görüldü.

ABD Sahil Güvenlik uçağının genci tespit etmesinin ardından, yakınlardaki Northwest Explorer gemisinin mürettebatı onu kurtardı. Gençte hipotermi belirtileri görüldü ve kendisine sıcak giysiler ile diğer gerekli yardımlar sağlandı.

Ne yazık ki ağabeyi ve kuzeni hayatını kaybetti. Cenazeleri de arama çalışmaları sırasında bulundu. Teknenin neden alabora olduğuna dair soruşturma devam ediyor.