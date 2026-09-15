Varşova'da robotlar protesto düzenledi (video)

·3·Dünya
Varşova'da robotlar protesto düzenledi (video)

Polonya'nın başkenti Varşova'da yaklaşık 30 robot, yapay zeka ve robotlaşmanın düzenlenmesini talep ederek protesto düzenledi. Konuyla ilgili haberi Reuters duyurdu.

7 Eylül'de Polonya Dijital İşler Bakanlığı binası önünde gerçekleştirilen sıra dışı eyleme insansı robotlar ve robot köpekler katıldı. Robotlar bayraklar taşıyarak hoparlörler aracılığıyla çeşitli sloganlar attı.

Gösteri sırasında "İş yerlerini koruyun", "Kurallar zamanı geldi" ve "Beklemeyin, düzenleyin" içerikli çağrılar yapıldı.

Eylem, Democratism girişimi tarafından organize edildi. Organizatörler, yapay zeka ve robotlaşmanın iş gücü piyasası üzerindeki etkisine, özellikle de insanların işlerinin teknolojiler tarafından ele geçirilme ihtimaline yönelik kamuoyu tartışmasını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Polonya Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski de protestocularla bir araya gelerek yapay zekanın düzenlenmesi konusunda çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Polonya Dijital İşler BakanlığıKrzysztof GawkowskiYapay Zeka DüzenlemesiRobot ProtestosuVarşova
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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